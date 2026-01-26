“Ministros nos ofrecieron entidades, pero nosotros no aceptamos cuotas burocráticas”: senador Manuel Virgüez

El presidente del partido MIRA y senador de la República, Manuel Virgüez Piraquive, figura clave de la actual coalición con el Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso, revela el corazón de una coalición que, dice, no se construyó sobre afinidades ideológicas, sino sobre reglas mínimas de decencia política: no tener investigaciones, no haber participado en el gobierno de Gustavo Petro, no vender el voto y no aceptar cuotas burocráticas.
Virgüez explicó cómo, en medio de partidos con visiones opuestas sobre temas como el aborto, la eutanasia o las drogas, se pactó un terreno común basado en la honestidad, la transparencia y la independencia frente al Ejecutivo. Y va más allá: denuncia los ofrecimientos que recibió su partido desde el Gobierno —entidades, cargos, instituciones completas— y la decisión de rechazarlos para no hipotecar su voto en el Senado.
Abogado, especialista en estudios políticos y con 18 años de experiencia en la Armada Nacional —incluidos periodos como submarinista y en la justicia penal militar—, su perfil mezcla disciplina castrense y formación jurídica, una combinación que ha llevado a su agenda legislativa. Durante un recorrido por Antioquia, el congresista habló con EL COLOMBIANO sobre su tránsito de la vida militar a la política, las prioridades del partido y aclaró detalles en torno a la coalición creada junto a los partidos Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso.
La designación del representante Juan Sebastián Gómez como cabeza de lista al Senado —en medio de movimientos internos y la salida de figuras como Alejandro Gaviria— marcó el primer pulso político del bloque. En ese escenario, Virgüez explicó cómo se gestó la alianza y qué papel jugará su partido dentro de la coalición.