“Igual debe pasar con Calarcá”: Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón tras abatimiento de alias Ramiro

El gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín hicieron un llamado al Gobierno Nacional para intensificar los bombardeos en contra de las disidencias de las Farc y atacar también a las estructuras bajo el mando de alias Calarcá.
El pedido se produjo luego de que este lunes el Ejército Nacional revelara haber abatido a alias Ramiro, uno de los cabecillas de las disidencias más buscados en Antioquia y que ejercía control principalmente en la zona del Norte antioqueño.
Por el lado del gobernador Andrés Julián Rendón, el llamado al Gobierno Nacional lo hizo al término de un consejo de seguridad en La Estrella, en el que se analizó la situación de orden público del sur del Valle de Aburrá y del resto del departamento.
En primer lugar, Rendón destacó el resultado del Ejército, no sin antes recordar que alias Ramiro ya había sido detenido por el mismo Ejército hace dos años y puesto en libertad por orden del Gobierno Nacional y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.