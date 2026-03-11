Congresista más votado Daniel Briceño dice que “renuncia” a $1.800 millones de reposición de votos, aunque por ley no los podría pedir

El representante a la Cámara electo y congresista más votado en estas elecciones, Daniel Briceño, anunció cuál será el monto de reposición de votos que solicitará luego de haber alcanzado un total de 262.104 sufragios en las elecciones del domingo 8 de marzo.
Según escribió en su cuenta de X (antes Twitter), su decisión estaría encaminada a realizar un “ahorro a Colombia”. Briceño, quien se posesionará este próximo 20 de julio como representante a la Cámara por Bogotá, aseguró que solo solicitará la reposición de los gastos reales ejecutados, lo que, según él, representa un ahorro para el erario del Estado superior a los 1.800 millones de pesos.