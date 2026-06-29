“El presidente electo no puede llegar el 7 de agosto a eliminar la JEP”: magistrado Alejandro Ramelli

La JEP nació tras el acuerdo de paz con las FARC; es el tribunal encargado de juzgar e investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, pero es además el único espacio donde las víctimas pueden contar sus tragedias, hablar de sus hijos asesinados y donde los responsables, sean integrantes de la Fuerza Pública o de la antigua guerrilla, reconocen sus delitos y entregan verdad.
Hoy, al interior de ese tribunal hay intranquilidad. Cuando aún era candidato, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, prometió eliminarlo al considerar que era un espacio donde solo había impunidad para la guerrilla.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió sobre los riesgos que enfrenta la jurisdicción, los blindajes constitucionales e internacionales que la protegen y el impacto que tendría una eventual eliminación sobre las víctimas y la estabilidad del acuerdo de paz.
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