Magistrado Carlos Camargo nombró a hijos de consejeros de Estado que ahora lo investigan

El nombre de Carlos Camargo volvió al centro del debate no solo por su papel en la Corte Constitucional de Colombia, donde lideró la ponencia que dejó sin efecto la emergencia económica decretada por el Gobierno, sino también por los cuestionamientos alrededor de su elección.
En el Consejo de Estado permanecen activas 15 acciones que buscan anular su nombramiento, varias de ellas estancadas desde hace más de seis meses. Aquello ha puesto el foco en decisiones tomadas durante su paso por la Defensoría del Pueblo.
Según revelaciones del periodista Daniel Coronell en el Reporte Coronell, de Caracol Radio, Camargo habría vinculado a la entidad a familiares de magistrados de distintas altas cortes.