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Chayanne anunció concierto en Medellín: conozca todos los detalles

El intérprete de Dejaría Todo y Torero volverá a Colombia a finales de 2026. La última vez que se presentó en la capital antioqueña fue en 2019.

  • La última vez que Chayanne realizó un concierto en Medellín fue en 2019. FOTO: EL COLOMBIANO.
    La última vez que Chayanne realizó un concierto en Medellín fue en 2019. FOTO: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 50 minutos
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El cantante puertorriqueño regresará a Colombia con su tour Bailemos otra vez. Chayanne se presentará el jueves 19 de noviembre de 2026 en el DaviArena, el nuevo escenario musical del Valle de Aburrá que estará ubicado en Sabaneta.

Lea: Marco Antonio Solís anunció concierto en Envigado: fechas, boletería y más detalles

El concierto fue anunciado por la empresa promotora de eventos musicales, Breakfast Live, en sus redes sociales. El artista ofrecerá un show que reúne décadas de éxitos, una producción espectacular y toda la energía que lo caracteriza, según la publicación que realizó la compañía en su cuenta de Instagram.

Bailemos otra vez, la gira con la que Chayanne visitará Medellín, es el primer tour que realiza el cantante puertorriqueño desde la pandemia de covid-19. Comenzó el 21 de agosto de 2024 en San José, California, y tendrá 143 conciertos en Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

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