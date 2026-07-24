Expareja de mujer investigada por muerte de María Camila Potosí habló sobre el caso

En una declaración difundida a través de redes sociales, Carlos Rincón, expareja de la mujer señalada como principal sospechosa por la desaparición y homicidio de María Camila Potosí, aseguró que fue su propia familia la que alertó a las autoridades y entregó a la mujer cuando comenzaron a sospechar de su presunta participación en el crimen que conmociona a Cali.
Según su relato, la decisión se tomó el domingo, luego de que conocieran información que, a su juicio, la vinculaba con la desaparición de la joven de 21 años, quien tenía 36 semanas de embarazo al momento de desaparecer.
“La Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable (...). Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver”, afirmó Rincón.
El hombre sostuvo que inicialmente fue trasladada a la estación de Policía de Meléndez y posteriormente quedó bajo custodia de funcionarios de la Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado oficialmente esa captura, por lo que esa versión corresponde exclusivamente al testimonio entregado por Rincón.