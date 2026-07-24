Expareja de mujer investigada por muerte de María Camila Potosí habló sobre el caso

En una declaración difundida a través de redes sociales, Carlos Rincón, expareja de la mujer señalada como principal sospechosa por la desaparición y homicidio de María Camila Potosí, aseguró que fue su propia familia la que alertó a las autoridades y entregó a la mujer cuando comenzaron a sospechar de su presunta participación en el crimen que conmociona a Cali. Según su relato, la decisión se tomó el domingo, luego de que conocieran información que, a su juicio, la vinculaba con la desaparición de la joven de 21 años, quien tenía 36 semanas de embarazo al momento de desaparecer. “La Fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable (...). Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver”, afirmó Rincón. El hombre sostuvo que inicialmente fue trasladada a la estación de Policía de Meléndez y posteriormente quedó bajo custodia de funcionarios de la Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General de la Nación no ha confirmado oficialmente esa captura, por lo que esa versión corresponde exclusivamente al testimonio entregado por Rincón.

Denuncia amenazas contra su familia

El excompañero sentimental de la sospechosa explicó que decidió hablar públicamente porque, según dijo, tanto él como sus familiares han recibido amenazas para abandonar su vivienda. Aseguró que personas desconocidas les han advertido que atacarán la casa y afirmó que las medidas de protección solicitadas a las autoridades no han sido suficientes.

Rincón también manifestó que la Fiscalía les habría pedido guardar silencio para no afectar la investigación, pues, según le habrían informado, existirían otras personas que estarían siendo investigadas por su posible participación en el caso. Esa hipótesis tampoco ha sido confirmada oficialmente por el ente acusador. Por otra parte, Rincón aseguró que también fue engañado por quien era su pareja. Explicó que la mujer le había dicho que estaba embarazada de una hija suya y que incluso realizaron una revelación de género junto con su familia. Lea aquí: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali Sin embargo, afirmó que con el paso de los meses comenzaron a surgir dudas sobre ese embarazo y recordó que anteriormente ella también le había manifestado haber estado embarazada, aunque, según dijo, nunca conoció registros médicos que confirmaran la pérdida del bebé. “Nunca pensé eso de ella. Nunca le vi una pizca de maldad”, expresó. También señaló que la relación sentimental había terminado dos meses antes de la desaparición de María Camila Potosí, aunque ella continuaba viviendo temporalmente en la casa familiar porque todos creían que estaba embarazada.

La necropsia abrió una nueva línea de investigación

Mientras continúan las diligencias judiciales, otro de los elementos que ha incrementado la conmoción por este caso corresponde a los resultados conocidos de la necropsia. La Personería de Cali informó, con base en la información entregada por los familiares, que el examen forense evidenció que la bebé que esperaba María Camila Potosí ya no se encontraba en su vientre cuando fue hallado el cuerpo. Ese hallazgo llevó al Ministerio Público a pedir celeridad en la investigación y a solicitar que las autoridades concentren esfuerzos para establecer el paradero de la recién nacida y garantizar su protección. Por su parte, la madre de María Camila aseguró que ese resultado mantiene viva la esperanza de encontrar con vida a su nieta y pidió a quien la tenga que la entregue sana y salva. El caso continúa bajo investigación y, hasta ahora, la Fiscalía no ha revelado mayores detalles sobre las actuaciones judiciales debido a la reserva del proceso. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas