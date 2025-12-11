Madre de joven de la Primera Línea asesinado por las disidencias le exige a Petro la entrega del cuerpo

Angélica Soler, madre de David Steven Fernández, un joven de 22 años que trabajó en la campaña presidencial de Gustavo Petro y que pasó de ser consejero de juventud a víctima de las disidencias de las Farc relató su drama vivido y le envió un mensaje al mandatario. Soler habló con Relatos al Límite de Blu Radio, allí cuestionó la falta de apoyo estatal y señaló al presidente Gustavo Petro: “Él sabe dónde está mi hijo”, expresó. Lea también: Sin pistas del paradero de “Coco”, el líder juvenil y disidente de las Farc que al parecer fue asesinado Fernández era un joven que, según contó su madre, desde pequeño se había destacado como un líder muy inteligente, un gran lector y expositor, ocupando siempre los primeros puestos en el colegio. Impulsado por la convicción de trabajar por “un mejor país” y un cambio para las nuevas generaciones, David participó activamente en el “estallido social” de 2021, integrando la Primera Línea, a cuyos miembros coordinaba y apoyaba con alimentación y logística.

Su compromiso político lo llevó a trabajar en la campaña del actual jefe de Estado, el señor Gustavo Petro, y de otros políticos como Francia Márquez, Gustavo Bolívar y María José Pizarro. “Él decía que el país iba a cambiar, a él le hicieron muchas promesas, él fue consejero de la juventud en Kennedy y a él le pintaron muchos pajaritos. Él no me comentó nunca nada porque yo siempre fui opositora a lo que él hacía”, contó Soler. David alcanzó a posesionarse como consejero de la juventud en Kennedy en el año 2022 tras ser elegido por voto popular, sin embargo, en dicho cargo le dejaron varias promesas incumplidas. Puede leer: Fact check: Petro dice reducir el reclutamiento, pero las cifras muestran un aumento del 300%

La noche de la desaparición

Angélica le comentó al medio citado que la última vez que vio a su hijo fue el 26 de noviembre de 2022 cuando David almorzó en casa y le dijo por teléfono esa misma noche que ya iba para el hogar, pero nunca llegó. Luego de la desaparición del joven, Soler inició una búsqueda desesperada ante la Policía, la red de hospitales públicos, Medicina Legal y la Fiscalía, sintiéndose tratada “como una pelota”. En ese período, ella recibió muchas llamadas anónimas y amenazantes para que no buscara más a su hijo, asegurándole que él estaba “muy bien”.

El caso del joven David dio un giro cuando videos empezaron a circular, mostrando que él hacía parte de las disidencias de las Farc. Un año después de su desaparición, el 7 de junio de 2023, David se comunicó brevemente con su madre, indicándole que se había escapado la noche anterior. “Yo no estoy aquí por gusto a mí me tienen obligado”, le dijo Fernández a su madre en una llamada. El joven de 22 años le había pedido a su madre no creer los rumores, asegurando que todo lo que decían las redes sociales era “una gran mentira”. Angélica le aseguró al medio que los videos donde veía a David en la selva, a la espera de lo que sería su trágico final, mostraban a un joven “triste”, “manipulado” y “obligado”, muy diferente a su hijo.

El cuestionamiento de la madre de David Fernández a Gustavo Petro

Luego de que llegara la confirmación de la muerte del joven tras el anuncio de alias Iván Mordisco, quien dijo que Fernández Soler había sido “dado de baja” por alias Calarcá por desertor, su madre tiene la hipótesis de que fue asesinado porque poseía “alguna información muy importante del Estado”. “Solo le pido al señor presidente si en algún momento haga que me entreguen a mi hijo, él sabe dónde está mi hijo, él sabe por qué le mandó quitar la vida a mi hijo”, subrayó Soler, quien denunció una “falta total de compromiso” de las entidades del Estado para dar con el paradero del cuerpo de David.