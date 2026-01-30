Sigue el ‘rifirrafe’: Luis Carlos Leal dijo que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores

En un nuevo desenlace del escándalo en el sector salud, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmó que una persona cercana a Laura Sarabia habría sido quien le entregó las hojas de vida de los interventores de las EPS designados durante su gestión al frente de la Superintendencia.
Estas declaraciones de Leal se producen después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que Sarabia había sido quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud.
Es ahora el exsuperintendente quien afirma que, en efecto, fue Sarabia quien se encargó de esta gestión en Palacio.
“Lo cierto es que a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida, lo que demuestra que efectivamente se dio esa designación”, afirmó Leal.
