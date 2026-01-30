Sigue el ‘rifirrafe’: Luis Carlos Leal dijo que “mano derecha” de Laura Sarabia le entregó hojas de vida de interventores

En un nuevo desenlace del escándalo en el sector salud, el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, afirmó que una persona cercana a Laura Sarabia habría sido quien le entregó las hojas de vida de los interventores de las EPS designados durante su gestión al frente de la Superintendencia. Estas declaraciones de Leal se producen después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que Sarabia había sido quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud. Es ahora el exsuperintendente quien afirma que, en efecto, fue Sarabia quien se encargó de esta gestión en Palacio. “Lo cierto es que a través de la mano derecha de Laura Sarabia llegaron las hojas de vida, lo que demuestra que efectivamente se dio esa designación”, afirmó Leal.



Además, en medio de un video que se compartió a través de redes sociales, afirmó que se sentía “satisfecho con que la verdad empiece a salir a la luz. Ser engañado o traicionado no se configura como un delito, hay un nivel de confianza en el Gobierno nacional que uno debe tener para poder trabajar en equipo. Ser traicionado en esta fe no se configura como un delito”. Justamente este pronunciamiento se da luego de que el presidente Gustavo Petro dijera, dirigiéndose a Leal en una intervención pública, que “usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia), eso fue un engaño, y se tiró como un año de la intervención (a las EPS) y la reforma a la salud”. Y agregó que “los interventores fueron a hacer business con nosotros”.

Lo que ha dicho Sarabia

Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en Reino Unido, inicialmente a través de redes sociales, respondió al presidente por sus acusaciones y afirmó que “mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Petro y el ministro de Salud (Guillermo A. Jaramillo) lo saben”. Posteriormente, su abogada, Lina Sandoval Echavarría, hizo pública una carta en la que anunció la entrega a la Fiscalía de conversaciones digitales que, según indicó, demostrarían que Sarabia no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud.