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Lucho Herrera se declaró inocente de la presunta desaparición de cuatro personas en 2002

Su hermano, Rafael Herrera Herrera, también está acusado en este caso y por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad.

  • Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho Herrera, se declaró inocente ante la Fiscalía por el delito de desaparición forzada. FOTO: Colprensa
    Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho Herrera, se declaró inocente ante la Fiscalía por el delito de desaparición forzada. FOTO: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El exciclista Luis Alberto Herrera, conocido como Lucho Herrera, se declaró inocente ante la Fiscalía General de la Nación, luego de que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos lo involucrara formalmente en una investigación por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro campesinos en zona rural de Fusagasugá, el 23 de octubre de 2002.

El caso, en el que también estaría involucrado su hermano Rafael Herrera Herrera, inició cuando dos exparamilitares señalaron al campeón de la Vuelta a España de 1987 de haber pagado por la desaparición de sus vecinos: Diuviseldo Torres Vega; los hermanos Víctor y José del Carmen Rodríguez Martínez; y Gonzalo Guerrero Jiménez, después de que estos se negaran a venderle sus predios en la vereda Piamonte, en Fusagasugá (Cundinamarca).

En contexto: Así terminó el exciclista ‘Lucho’ Herrera investigado por desaparición

Rafael Herrera también aparece vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad, hecho que fue conocido en la presente investigación.

El reconocido exciclista colombiano es investigado junto con su hermano por mandar a desaparecer a cuatro personas en 2002. FOTO: AFP
El reconocido exciclista colombiano es investigado junto con su hermano por mandar a desaparecer a cuatro personas en 2002. FOTO: AFP

Lucho Herrera se presentó en junio de 2025 ante la Fiscalía por los hechos que se le acusan y cuya participación ha negado, pero esta vez cuenta con el acompañamiento de sus abogados Iván Cancino y Marlon Díaz, quienes señalaron que han recopilado pruebas que demostrarían que el exciclista no pactó con paramilitares, sino que, por el contrario, habría sido víctima de ellos.

“Esta indagatoria es a favor de él (‘Lucho Herrera’) y a favor de las víctimas, porque aquí realmente lo que interesa es que se aclare rápidamente que ni Rafael ni Luis Alberto tuvieron nada que ver con estos hechos y que las víctimas de esta horrible situación puedan encontrar rápidamente a los responsables”, expresó Cancino.

Entérese: Fiscalía abre investigación contra Lucho Herrera por desaparición forzada en Fusagasugá

El abogado agregó en la diligencia realizada en el búnker de la Fiscalía que la intención en estos momentos es colaborar con todo lo requerido por las autoridades y practicar pruebas que conduzcan a los responsables del delito de desaparición forzada.

En este caso, en el que se menciona a Lucho Herrera, hallaron dos cadáveres en 2008 en un terreno ubicado en Silvania (Cundinamarca). Sus restos fueron entregados a sus familiares en diciembre de 2025 tras estudios y pruebas que permitieron corroborar su identidad, mientras que las otras dos víctimas siguen desaparecidas.

Lea también: Sin abogado, se dilata indagatoria a Lucho Herrera por la desaparición de cuatro de sus vecinos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Lucho Herrera ha sido condenado?
No. El caso está en etapa de investigación en la Fiscalía
¿De qué lo acusan?
De presunta participación en desaparición forzada de cuatro campesinos en 2002
¿Él aceptó los cargos?
No. Se declaró inocente y niega los hechos.

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