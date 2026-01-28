Fiscalía abre investigación contra Lucho Herrera por desaparición forzada en Fusagasugá

La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra los hermanos Luis Alberto Herrera Herrera y Rafael Herrera Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.
Según informó el ente acusador, los hechos se remontan al 23 de octubre de 2002, cuando, al parecer, los señalados habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios cercanos a propiedades de la familia Herrera.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, ese grupo armado ilegal tenía injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003.