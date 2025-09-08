Los millonarios salarios de negociadores en diálogos de paz congelados

En un momento en que Colombia vive una de las coyunturas más delicadas de los últimos años, marcada por una ola de atentados terroristas, ataques a la Fuerza Pública y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales y urbanas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro renovó contratos con varios de los principales negociadores de la cuestionada política de “paz total”.
La medida llega en la recta final de su mandato, en un escenario en el que la estrategia de negociación con los grupos armados ilegales se ha convertido en uno de los puntos más criticados de su administración. A pesar de las múltiples advertencias sobre el deterioro de la seguridad, la Casa de Nariño decidió mantener vigente la nómina de delegados encargados de los diálogos con la guerrilla del ELN y con las disidencias de las Farc.
Lea aquí: 72 militares acabaron secuestrados en medio de asonada de las disidencias en El Tambo, Cauca
El caso más visible es el de Vera Grabe, jefa de la delegación del Gobierno en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Su contrato, por valor de $175 millones, fue firmado bajo régimen especial y se extiende por siete meses, hasta febrero de 2026. Es decir, unos 25 millones de pesos mensuales. La tarea descrita en el documento oficial es la de continuar representando al Ejecutivo en las negociaciones con esa guerrilla.
Lo paradójico es que los diálogos con el ELN se encuentran suspendidos desde el 17 de enero de 2025, cuando el propio presidente Petro ordenó detenerlos tras la guerra en el Catatumbo. En ese momento, el mandatario fue categórico: “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo; el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, trinó.
Pese a esa ruptura, la funcionaria sigue vinculada al proceso con un contrato que asegura la continuidad de sus honorarios.