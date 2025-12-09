Denuncia por presunto acoso laboral agita la Corte Suprema: estos son los implicados

Las tensiones en la Corte Suprema de Justicia están al rojo vivo. Esta semana se conoció que la magistrada Cristina Lombana presentó una denuncia por presunto acoso laboral contra su compañero César Reyes. Ambos son miembros de la Sala Especial de Instrucción, de la cual Reyes es su presidente. Le puede interesar: El fallo hecho con IA que citó frases que no existen. La denuncia fue radicada en el comité de convivencia de la alta corte, pero será atendida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según conoció EL COLOMBIANO, llegó a esa instancia luego de que no hubiera conciliación entre Lombana y Reyes —por inasistencia de este último—, remitieron la denuncia al Congreso.

La magistrada Lombana advirtió que su colega y jefe supuestamente estaba desconociendo su trabajo, omitiendo la programación de los casos que tiene a su cargo y afectando la convivencia laboral dentro de la Sala, como informó Semana. La inasistencia del magistrado Reyes se presentó el pasado 5 de diciembre, por lo cual no se pudo resolver internamente la queja y por eso el Comité de Convivencia —presidido por la magistrada Marjorie Zúñiga— decidió enviar el caso a la Comisión de Acusaciones. “En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Comité agotó la etapa de diálogo y gestión conciliatoria prevista en la normativa vigente, se configura el fracaso de la conciliación, razón por la cual se procede a la correspondiente remisión del asunto a la autoridad competente”, señaló un documento del comité.

Así mismo, recordó que remitió el expediente “para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, se sirva adelantar las actuaciones a que haya lugar”. Vale recordar que no es la primera vez que hay acusaciones y señalamientos entre los magistrados de la Sala de Instrucción del alto tribunal. Puede leer: Años de ataques y descalificaciones: el largo pulso de Benedetti con la magistrada Cristina Lombana

Lombana había denunciado disciplinariamente a César Reyes y al también magistrado Misael Rodríguez por supuestamente extralimitarse en sus funciones al ofrecer beneficios procesales a involucrados en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sin que tuvieran el fuero parlamentario aplicable.

Otro de los procesos que ha enfrentado a Lombana y Reyes son algunos relacionados con el actual ministro del Interior, Armando Bendetti, lo cuales han terminado en el despacho de la magistrada, pero parte de estos terminaron bajo la conducción del presidente de la Sala por la radicación de recusaciones.

