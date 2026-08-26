Lo que está en juego para el Gobierno con el nuevo CNE

Una extensa reunión entre integrantes de la coalición de gobierno antecedió este martes la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). La votación, que terminó sobre las 11 de la noche, se llevó a cabo con tres planchas y no con dos como estaba previsto: la del gobierno, la de la oposición y la de Cambio Radical, que no habría logrado acuerdos con la coalición de gobierno en esta ocasión.
Los próximos magistrados serán la exsuperintendente Cielo Rusinque y la exfuncionaria de la ANT Ana Jimena Bautista, ambas del Pacto Histórico —esta última cercana al exdirector de la entidad, Felipe Harman—; Nubia Estela Martínez, del Centro Democrático, cofundadora de esa colectividad, exdirectora del partido y cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez; Silvio Carrasquilla (liberal), exrepresentante; Juan Carlos Wills, también exrepresentante, del Partido Conservador; el exparlamentario Juan Felipe Lemos, de La U.; y Plinio Alarcón (Mira)
Los dos puestos restantes se disputaron hasta último minuto: resultaron electos como magistrados Jose Antonio Parra de Salvación Nacional y Gersel Pérez, de Cambio Radical. Mientras que el exembajador Guillermo Rivera se quedó por fuera, lo que resultó ser un golpe para la oposición que creía tener los apoyos para una tercera curul.
En principio, estaban previstas dos planchas: una de la oposición y otra integrada por los demás partidos. Pero dentro de esta última había una disputa por el orden de los candidatos. Si la oposición lograba quedarse con tres de los nueve puestos, el último candidato de la otra plancha tendría pocas posibilidades de alcanzar una silla. Al final se presentaron tres planchas.
Cabe señalar que el Pacto Histórico se alió con En Marcha y con la AICO para sumar sus remanentes y alcanzar una silla adicional. El nombre que llevaron para ese tercer cupo es el del exembajador en Brasil Guillermo Rivera. Pero no le alcanzó, quedó por fuera.
“El Dr. Rivera es un perfil que logra consensos”, dijo Rusinque a este diario. Y dio a entender que tendría el mismo espíritu con las decisiones del nuevo CNE, aunque la mayoría de magistrados serían aliados del Gobierno.
Además, se conoció que el expresidente Gustavo Petro, durante una reunión privada, no habría respaldado al exrepresentante Alirio Uribe —cercano a Iván Cepeda— como uno de los candidatos del Pacto para integrar el CNE por no apoyar su teoría de fraude electoral. En su lugar, la colectividad propondría a la exsuperintendente Cielo Rusinque y a Ana Jimena Bautista.