Lo que está en juego para el Gobierno con el nuevo CNE

Una extensa reunión entre integrantes de la coalición de gobierno antecedió este martes la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). La votación, que terminó sobre las 11 de la noche, se llevó a cabo con tres planchas y no con dos como estaba previsto: la del gobierno, la de la oposición y la de Cambio Radical, que no habría logrado acuerdos con la coalición de gobierno en esta ocasión. Los próximos magistrados serán la exsuperintendente Cielo Rusinque y la exfuncionaria de la ANT Ana Jimena Bautista, ambas del Pacto Histórico —esta última cercana al exdirector de la entidad, Felipe Harman—; Nubia Estela Martínez, del Centro Democrático, cofundadora de esa colectividad, exdirectora del partido y cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez; Silvio Carrasquilla (liberal), exrepresentante; Juan Carlos Wills, también exrepresentante, del Partido Conservador; el exparlamentario Juan Felipe Lemos, de La U.; y Plinio Alarcón (Mira) Los dos puestos restantes se disputaron hasta último minuto: resultaron electos como magistrados Jose Antonio Parra de Salvación Nacional y Gersel Pérez, de Cambio Radical. Mientras que el exembajador Guillermo Rivera se quedó por fuera, lo que resultó ser un golpe para la oposición que creía tener los apoyos para una tercera curul. En principio, estaban previstas dos planchas: una de la oposición y otra integrada por los demás partidos. Pero dentro de esta última había una disputa por el orden de los candidatos. Si la oposición lograba quedarse con tres de los nueve puestos, el último candidato de la otra plancha tendría pocas posibilidades de alcanzar una silla. Al final se presentaron tres planchas. Cabe señalar que el Pacto Histórico se alió con En Marcha y con la AICO para sumar sus remanentes y alcanzar una silla adicional. El nombre que llevaron para ese tercer cupo es el del exembajador en Brasil Guillermo Rivera. Pero no le alcanzó, quedó por fuera. “El Dr. Rivera es un perfil que logra consensos”, dijo Rusinque a este diario. Y dio a entender que tendría el mismo espíritu con las decisiones del nuevo CNE, aunque la mayoría de magistrados serían aliados del Gobierno. Además, se conoció que el expresidente Gustavo Petro, durante una reunión privada, no habría respaldado al exrepresentante Alirio Uribe —cercano a Iván Cepeda— como uno de los candidatos del Pacto para integrar el CNE por no apoyar su teoría de fraude electoral. En su lugar, la colectividad propondría a la exsuperintendente Cielo Rusinque y a Ana Jimena Bautista.

La disputa no es solamente por los nombres que llegarán al CNE. Para el Gobierno, tener una mayoría en la corporación puede ser estratégico de cara a las decisiones electorales y políticas que se tomarán durante los próximos cuatro años. El cálculo tiene una mirada puesta en las elecciones locales de 2027. Y es que desde el nuevo partido con el que Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia, Defensores de la Patria, buscarían una unión con el Movimiento Salvación Nacional, como lo planteó Enrique Gómez, senador y líder de esa colectividad en entrevista con este periódico. Y el veredicto final al respecto lo dará el CNE. Si bien esa autoridad electoral no organiza directamente las elecciones, sí tiene a su cargo vigilar y controlar la actividad de los partidos y movimientos políticos, así como el cumplimiento de las reglas electorales. Entre sus funciones está revisar la financiación de las campañas, investigar posibles irregularidades en el manejo de los recursos y sancionar a las organizaciones políticas cuando corresponda. El CNE también cumple un papel determinante después de las votaciones: realiza el escrutinio general de las elecciones nacionales y declara oficialmente sus resultados. Además de decidir sobre la personería jurídica de los partidos y movimientos, también decide en lo administrativo sobre las curules; aunque las nulidades electorales, por ejemplo, las decide finalmente el Concejo de Estado. Sin embargo, es una entidad que no ha estado exenta de cuestionamientos por su corte político.