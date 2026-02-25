Las lluvias de marzo serán hasta 41,6% más intensas que las del año pasado, según el Ideam

El nuevo frente frío que azota a las regiones Andina y Caribe no da tregua, y las previsiones del Ideam indican que los aguaceros se mantendrán durante el resto de la semana. De hecho, en el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo del Ideam, la entidad anticipó que las lluvias previstas para marzo serán 41,6% más intensas que en el mismo mes de 2025, cálculo basado en el promedio de cada una de las regiones. Lea aquí: Córdoba en emergencia: empresas y fundaciones envían donaciones y ayudas para damnificados por inundaciones

En la Andina y la Caribe se concentran las expectativas de mayor incremento en las precipitaciones durante marzo, con previsiones de aumento de 70% y 60%, respectivamente, lo que se traduce en volúmenes cercanos a 100 y 25 milímetros adicionales en cada región. Cabe destacar que un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado. “Los incrementos más destacados en el Caribe se darán en el suroccidente del departamento de Bolívar y representarán aumentos frente a la climatología entre 1991 y 2020 de hasta 70%. En la región Andina se reflejarán de forma más marcada en Norte de Santander”, apuntó el Ideam.

Sumado a esto, las precipitaciones registradas en el primer tramo de 2026 (inesperadas, según el Ideam, pues diciembre, enero y febrero suelen ser periodos de ‘verano’) ya reflejan los efectos del frente frío.

Promedio de lluvias en Colombia durante enero 2026: 50,6% superiores en algunas regiones de Colombia

Al comparar el promedio de lluvias de enero de 2025 y 2026, se evidencia un incremento de 50,6% en el volumen de agua caída: en el primer mes del año pasado se registraron 2.112 milímetros, mientras que este año la cifra ascendió a 4.274 milímetros. El promedio diario de lluvias en enero de 2026 fue de 137,86 milímetros, frente a 86,1 milímetros en 2025. “Seguimos con un comportamiento anormal de lluvias en gran parte del país. Los niveles de alerta hidrológica que tenemos desde el 2 de febrero se mantienen y no han disminuido significativamente. Hace 10 años no se presentaba un fenómeno como el frente frío”, explicó Ghisliane Echeverry, directora del Ideam, durante el Consejo de Ministros. Los efectos del frente frío que trajo las precipitaciones tienen a 552 municipios en estado de alerta por deslizamientos, con 130 de ellos en alerta roja (32 en Antioquia, 26 en Chocó y 15 en Santander). En el mismo sentido, hay 176 alertas por riesgo de inundaciones o crecientes súbitas: en la cuenca Magdalena-Cauca se concentra la mayor cantidad, con 24 rojas, cinco rojas puntuales, 60 naranjas y 20 amarillas, mientras que en el Caribe se reportan 21 rojas, 10 naranjas y seis amarillas. Entérese: Caos por aguacero: en 44 minutos cayó el equivalente a lluvia de un mes en El Poblado

Situación actual de los embalses

Atravesar una temporada de lluvias también implica que los embalses que aportan a la generación de energía hidráulica eleven sus niveles de llenado, incluso hasta superar su capacidad máxima, como ocurre con Playas e Ituango, ambos ubicados en Antioquia. De acuerdo con las estimaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, estos embalses presentan niveles de llenado de 110,5% y 100,2%, respectivamente, y se suman al embalse de Urrá, en el departamento de Córdoba, como los únicos tres que mantienen descargas hacia los ríos Cauca y Sinú. Incluso, se estima que en las últimas 24 horas el embalse Topocoro (conocido como Hidrosogamoso) se convirtió en el cuarto embalse en iniciar descargas hacia el río Sogamoso. “Topocoro está a 96,2% de llenado y solo tiene 3,8% de margen libre. Con el río Sogamoso registrando un caudal de 982 metros cúbicos por segundo (504% por encima del promedio histórico), los vertimientos en esta planta son prácticamente inevitables en las próximas 24 horas”, agregó la Superservicios.