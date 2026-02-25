Las lluvias de marzo serán hasta 41,6% más intensas que las del año pasado, según el Ideam

El nuevo frente frío que azota a las regiones Andina y Caribe no da tregua, y las previsiones del Ideam indican que los aguaceros se mantendrán durante el resto de la semana.
De hecho, en el informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo del Ideam, la entidad anticipó que las lluvias previstas para marzo serán 41,6% más intensas que en el mismo mes de 2025, cálculo basado en el promedio de cada una de las regiones.
Lea aquí: Córdoba en emergencia: empresas y fundaciones envían donaciones y ayudas para damnificados por inundaciones