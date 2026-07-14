Casanare, el departamento más golpeado por las lluvias que afectan a más de 16.700 familias

Las lluvias que desde hace varios días afectan al nororiente colombiano tienen su mayor impacto en Casanare, donde 8.308 familias han resultado damnificadas, según el más reciente balance de las autoridades departamentales. La emergencia obligó a declarar la calamidad pública y mantiene a 16 de los 19 municipios del departamento con algún nivel de afectación.
El panorama en el departamento representa casi la mitad de las 16.769 familias afectadas que, de manera preliminar, reporta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Arauca, Boyacá, Casanare y Norte de Santander, regiones golpeadas por inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales y movimientos en masa.
En contexto: Graves inundaciones golpean a Casanare, hay más de 4.200 familias damnificadas