¡Atención! Accidente de una volqueta en la entrada de Copacabana tiene colapsado el norte metropolitano

Las personas que se dirigen hacia el norte metropolitano es mejor que replanteen sus recorridos. Todo porque la autopista Norte se encuentra cerrada totalmente a la altura del Puente Fundadores, en el acceso a Copacabana, por el accidente de una volqueta, la cual derramó combustible y material.
Los hechos se registraron sobre las 10:30 de la mañana de este martes, luego de que, por una aparente falla mecánica, el vehículo sufrió un volcamiento lateral, terminando accidentado en este corredor vial.