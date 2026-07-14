Directora de Implementación del Acuerdo de Paz pide investigar a Abelardo por pedir cárcel para ‘Timochenko’

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella, por las declaraciones que realizó contra Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, presidente del partido Comunes y exjefe de las extintas Farc. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Cuartas solicitó al ente acusador establecer si el mandatario electo incurrió en algún delito al referirse a Londoño y cuestionó el tono de sus pronunciamientos sobre el excomandante guerrillero y el Acuerdo de Paz. “Pido a la Fiscalía iniciar investigación contra el señor Abelardo de la Espriella por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del partido Comunes”, escribió la funcionaria.

¿A qué se deben sus declaraciones?

La reacción se produjo después de que De la Espriella reiterara sus críticas contra Rodrigo Londoño y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al asegurar que el exjefe de las Farc debería estar en prisión y que trabajará para que responda ante la justicia. Frente a ello, Cuartas defendió el proceso de paz firmado en 2016 y recordó que Londoño se sometió a los mecanismos de justicia transicional establecidos tras la negociación entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla. “El señor Rodrigo Londoño se acogió a una negociación y sus afirmaciones desconocen diez años de un largo proceso”, afirmó.

La directora de la Unidad de Implementación también sostuvo que el presidente electo está obligado a respetar los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz y advirtió que este tipo de declaraciones podrían aumentar los riesgos para quienes dejaron las armas. Señaló que Abelardo “está en la obligación de respetar lo acordado, no estimular campañas de odio y con su estilo desafiante llama a la confrontación y la muerte. La vida de los firmantes de paz es una obligación proteger”, señaló.

Asimismo, Cuartas pidió a la Corte Constitucional activar los mecanismos de protección del Acuerdo de Paz y defendió el carácter vinculante de lo pactado con las extintas Farc. En su mensaje, también cuestionó las posturas del mandatario electo sobre la implementación del acuerdo y le recordó que este hace parte del bloque de constitucionalidad, por lo que tiene un respaldo jurídico especial dentro del ordenamiento colombiano.

“Señor Abelardo de la Espriella, pida a sus asesores que le cuenten qué significa un Acuerdo de Paz que hace parte del bloque de constitucionalidad”, concluyó. Las declaraciones se conocen en medio de la controversia generada por los anuncios del presidente electo sobre la JEP, entidad a la que ha cuestionado en varias ocasiones y sobre la cual ha planteado reformas una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto. Es más, pidió cárcel para ‘Timochenko’ y aseguró que hará un traspaso de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, que pasará sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad. Y dijo que “se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá procesos de falsa paz en mi Gobierno”. Lea también: De La Espriella eliminará consejerías de Presidencia y cambiará figura del comisionado de Paz: las claves de la nueva alocución