La llamada telefónica de 30 minutos entre Petro y Macron, ¿de qué hablaron?

El presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo francés, Emmanuel Macron, sostuvieron en la tarde de este martes una llamada telefónica en el marco de las tensiones geopolíticas surgidas en Medio Oriente tras los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel contra Irán.
En la conversación, que duró 30 minutos, abordaron temas relacionados con la situación actual en dicha parte del mundo y la necesidad de encontrar soluciones que permitan un cese al fuego entre la administración de Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el régimen de los ayatolás, anteriormente liderado por el abatido Alí Jameneí.