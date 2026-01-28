x

Estos eran los 15 ocupantes del avión de Satena que murieron en el siniestro en Norte de Santander

¿Quiénes viajaban en el vuelo NSE 8849? Conozca la lista de los 15 ocupantes del avión de Satena siniestrado en zona rural de La Playa de Belén. Entre las víctimas hay un congresista y un reconocido neurocirujano.

    Este es el avión Beechcraft 1900 que se accidentó en Norte de Santander. FOTOS: Tomada de X @copter_colombia y cortesía
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Dos miembros de la tripulación y 13 pasajeros viajaban en el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que al mediodía de este miércoles desapareció de los radares. Horas después fue encontrado siniestrado.

La aeronave, una Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa Searca, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana y tenía previsto su aterrizaje en la terminal Aguas Claras, de Ocaña, a las 12:05 p. m.; sin embargo, como señaló Satena en un comunicado, su último contacto con los radares de la Aeronáutica Civil fue a las 11:54 a. m. de este miércoles 28 de enero.

Labores de búsqueda y rescate en La Playa de Belén

Desde que se reportó su desaparición, entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí, Satena ha activó “todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, informaron.

Horas después de la confirmación de la desaparición de la aeronave se conocieron los nombres de los 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación que abordaron el vuelo NSE 8849. Entre los viajeros estaba un representante a la Cámara por el Partido de la U y un reconocido neurocirujano de la región.

En contexto: Avión de Satena se estrelló con 15 personas en Norte de Santander; entre los fallecidos hay un congresista y un candidato

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que el accidente no tiene sobrevivientes.

“La aeronave, después de hacer una parte de su trayectoria se precipitó en Playa de Belén, en Norte de Santander. Ya con información oficial de Satena, llegaron cuerpos de socorro a la zona con la expectativa de un rescate, pero lamentablemente no hubo sobrevivientes”, explicó la ministra en una rueda de prensa.

Lista de pasajeros del vuelo NSE 8849 de Satena

- Natalia Cristina Acosta Salcedo.

- María Torcoroma Álvarez Barbosa.

- Maira Alejandra Avendaño Rincón.

- María del Carmen Díaz Rodríguez.

- Anirley Julio Osorio.

- Juan David Pacheco Mejía.

- Karen Liliana Parales Vera.

- Rolando Enrique Peñaloza Gualdrón.

- Diógenes Quintero Amaya.

- Anayisel Quintero.

- Gineth Rincón.

- Carlos Salcedo.

- Maira Alejandra Sánchez Criado.

Tripulación:

- Capitán Miguel Vanegas.

- Copiloto José de la Vega.

Tras conocer el siniestro, el Partido de la U confirmó que su representante, Diógenes Quintero, viajaba en la aeronave con su equipo de trabajo y se solidarizó con sus familiares, confirmando la muerte de su militante.

“Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, señala el comunicado del partido.

Entre tanto, el hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, y la Asociación Colombiana de Neurocirugía lamentaron la muerte del doctor Rolando Enrique Peñaloza y su esposa, María del Carmen Díaz, quienes también viajaban en el avión accidentado.

El director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chiment, indicó, por su parte que se activaron de forma inmediata los equipos técnicos de investigación para establecer las causas del accidente.

“La Aeronáutica Civil iniciará formalmente la investigación para determinar las circunstancias que rodearon lo ocurrido”, agregó el director de la entidad.

La aeronave había salido a las 7:50 de la mañana desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín con destino a Aguas Claras en Ocaña.

Este es el segundo accidente aéreo en menos de un mes en Colombia. El primero fue el ocurrido el pasado 10 de enero cuando la aeronave del cantante Yeison Jiménez se precipitó a tierra minutos después de haber despegado del aeropuerto de Paipa, en Boyacá, con destino a Medellín. El artista viajaba con otras cinco personas de su equipo; todos murieron.

Siga leyendo: Un congresista, entre los ocupantes de aeronave desaparecida en Norte de Santander

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Qué congresista viajaba en el avión de Satena accidentado?
Se confirmó que el representante a la Cámara por las víctimas (Citrep), Diógenes Quintero Amaya, se encontraba entre los 13 pasajeros del vuelo NSE 8849 que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña este miércoles.
¿Qué condiciones climáticas había en el Catatumbo al momento del accidente?
Reportes preliminares indican nubosidad variable y vientos en la zona de Hacarí y La Playa de Belén. La geografía montañosa de Norte de Santander, sumada a cambios bruscos de visibilidad, suele ser uno de los mayores retos para los pilotos en esta ruta específica.
¿Quién asume la responsabilidad civil en este accidente?
Aunque el vuelo operaba bajo la marca Satena, la aeronave HK4709 pertenece a la empresa Searca bajo un contrato de wet lease. Ambas compañías, junto a sus aseguradoras, deben coordinar la atención a las familias y las indemnizaciones según la ley aeronáutica.

