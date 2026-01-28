Estos eran los 15 ocupantes del avión de Satena que murieron en el siniestro en Norte de Santander

Dos miembros de la tripulación y 13 pasajeros viajaban en el avión de Satena que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que al mediodía de este miércoles desapareció de los radares. Horas después fue encontrado siniestrado.
La aeronave, una Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, operado por la empresa Searca, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana y tenía previsto su aterrizaje en la terminal Aguas Claras, de Ocaña, a las 12:05 p. m.; sin embargo, como señaló Satena en un comunicado, su último contacto con los radares de la Aeronáutica Civil fue a las 11:54 a. m. de este miércoles 28 de enero.