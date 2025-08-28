Atención: Liberan a los más de 30 militares que estaban secuestrados en Guaviare

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, confirmó que los 33 soldados secuestrados en la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare, comenzaron a ser liberados. “Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, aseguró Marín a través de X en la noche de este jueves. Puede leer: “Era el señor de la tienda, le dispararon y lo quisieron pasar como baja en combate”: habla comunidad involucrada en secuestro de militares en Guaviare Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que los soldados “están recuperando su libertad después de tres días de secuestro por personas vestidas de civil que perpetraron este grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”. El jefe de cartera también recordó que la denuncia penal por este hecho ya está en trámite en la Fiscalía General de la Nación. “Hasta 20 millones de pesos por información que nos permita identificar e individualizar a quienes cometieron estos graves delitos”, aseguró.

El pasado miércoles, el ministro había advertido que “el actuar delictivo de estas personas de civil en la zona eleva gravemente la posibilidad de que se produzca un combate, ya que en el área persiste la amenaza de la estructura criminal de alias Mordisco. Cualquier desenlace en este sentido, es responsabilidad exclusiva de estas personas de civil que han promovido este ambiente volátil a través del delito”. En la operación de la liberación de los soldados participaron entidades como la Defensoría, la Misión de la ONU en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.

El secuestro de los uniformados ocurrió después de una operación de las Fuerzas Militares contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’. El ministro había detallado que personas vestidas de civil impidieron la salida de las tropas del área donde se desarrollaban los combates desde el pasado domingo y calificó la acción como un secuestro.