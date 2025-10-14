x

¿Cómo consiguió las llaves? Crece misterio sobre apartamento de El Poblado que tuvo Miguel Quintero

La SAE indicó que lo entregó en administración en 2020 a un particular, pero el inmueble retornó a su poder y ahora está en venta.

  • El apartamento tiene una terraza inmensa en su segundo piso desde donde se divisa buena parte de El Poblado. FOTO: CORTESÍA SAE/CARACOL
    El apartamento tiene una terraza inmensa en su segundo piso desde donde se divisa buena parte de El Poblado. FOTO: CORTESÍA SAE/CARACOL
  • El apartamento goza de amplias zonas internas y externas. Incluso tiene jacuzzi. FOTO: CORTESÍA SAE
    El apartamento goza de amplias zonas internas y externas. Incluso tiene jacuzzi. FOTO: CORTESÍA SAE
Redacción El Colombiano
14 de octubre de 2025
El pronunciamiento de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) acerca del inmenso y lujoso apartamento en el barrio El Poblado de Medellín que habría sido ocupado por Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, para hacer reuniones de “negocios” deja hasta ahora más dudas que certezas.

El lunes pasado, Noticias Caracol reveló videos y mensajes publicados en un chat de “Amigos” en el que Miguel Quintero presenta el penthouse de más de 500 metros como si fuera el amo y señor, al punto de que en la conversación plantea los arreglos que hay que hacerle. Estos harían parte del acervo que tiene la Fiscalía dentro del proceso que sigue por los presuntos malos manejos en la contratación de casi 18.000 millones de pesos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Le recomendamos leer: “Ese apto es mío”: nuevas revelaciones sobre el penthouse de la mafia que Miguel Quintero usaba para negocios

Por este caso están capturados el exgerente de esa agrupación de socorro, Misael Cadavid; su exjefe, Elkin González, y la funcionaria del AMVA María Yaneth Rúa. Los delitos que les imputan son presunto peculado por apropiación a los tres mencionados y a la última, celebración indebida de contratos.

La Fiscalía ha dicho que en ese negocio se apropiaron de unos $2.481 millones a través de sobrecostos y productos y servicios que no se entregaron. Parte de la plata habría ido a parar a la campaña de Cadavid para la Cámara de Representantes en la cual se “quemó”, en 2022.

Volviendo a las imágenes que están siendo objeto de examen por los investigadores, unas de ellas fueron enviadas por el pariente del entonces alcalde de la capital antioqueña y hoy candidato a la Presidencia de la República, el 16 de mayo de 2020. Ahí se le ve paseándose por la inmensa área del inmueble junto con Sebastián Ortega, el hijo del polémico político de Bello William Ortega, y comenta: “Hay que organizar esto. Hay como una gotera, guevón. Este es el último piso, ¿cierto? Entonces es por eso. Y administración tiene que encargarse de eso que es lo más hp. Se paga como 800 o 900”.

Al llegar a la terraza del segundo piso —con un amplio jacuzzi— Quintero agrega: “Esto es una casa. Increíble que llegue la maleza hasta acá, guevón. Esto con un jardín bien chimba y alumbrado, guevón”.

Y acto seguido, envía una nota de voz en la que plantea usar el lugar como reemplazo de otro sitio de reuniones conocido como “el inmueble”:

“Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del ‘Inmueble’. Queda en El Poblado, tiene 500 metros cuadrados”.

Ortega responde entusiasmado: “Muy muy bacano. Que sea el nuevo inmueble. ¿O ya no queremos inmueble?”.

“Cuando vamos a ir a verlo, ya tengo las llaves, ya me lo entregaron, mejor dicho, ese apartamento ya es mío, pongámoslo así de esa manera”, contestó Miguel Quintero.

También le sugerimos ver: “El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al que le hicieron los hermanitos Quintero a Medellín”: Federico Gutiérrez

Pero además, habría otro material en el mismo chat que muestra cómo maniobraban para controlar la burocracia y la contratación, no solo del AMVA sino de otras entidades. Existen versiones de que Miguel Quintero y sus amigos eran el poder detrás del poder en dependencias donde tenía influencia la administración de su hermano, como la propia Área Metropolita, el Inder, Metroparques y la EDU.

¿Cómo obtuvo las llaves?

Como se dijo antes, hay todo un enigma alrededor de cómo fue que Miguel Quintero obtuvo las llaves y por cuánto tiempo, ya que no figura en ningún documento relacionado, pues aparte de lo anterior, dos días después se tomó fotos con Álvaro Villada, ex subdirector financiero del Área y cuota suya, en la zona del jacuzzi, pues el documento emitido por la SAE al final de la tarde de este martes asegura que este inmueble ha estado bajo su manejo.

El apartamento 1602 del edificio ‘Sierraalta’ (...) permanece bajo la administración de la Entidad desde el 13 de junio de 2003, fecha en la que fue secuestrado dentro de un proceso de extinción de dominio”, dijeron los voceros de la SAE.

Igualmente, le puede interesar: ¿Quién es Sebastián Ortega, heredero de poderoso clan de Bello, que apareció en el chat de Miguel Quintero y sus “amiguitos”?

Añadieron que en febrero de 2020 lo entregaron en administración a un particular, Uver Giraldo Muñoz, y luego, en noviembre de 2021 este fue removido retomando la SAE la administración directa del bien. “Desde entonces su estado es desocupado”.

Apuntaron además que soporten la suscripción de ningún contrato con el hermano mayor del candidato Quintero. Ya le solicitaron información a la administración del edificio, pero las respuestas no han llegado.

La situación actual del inmueble es “extinto” y “priorizado para venta”, por lo cual tampoco figura en el listado de bienes susceptibles de entregar en arrendamiento.

Utilidad para la vida