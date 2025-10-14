¿Cómo consiguió las llaves? Crece misterio sobre apartamento de El Poblado que tuvo Miguel Quintero

El pronunciamiento de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) acerca del inmenso y lujoso apartamento en el barrio El Poblado de Medellín que habría sido ocupado por Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, para hacer reuniones de “negocios” deja hasta ahora más dudas que certezas.

El lunes pasado, Noticias Caracol reveló videos y mensajes publicados en un chat de “Amigos” en el que Miguel Quintero presenta el penthouse de más de 500 metros como si fuera el amo y señor, al punto de que en la conversación plantea los arreglos que hay que hacerle. Estos harían parte del acervo que tiene la Fiscalía dentro del proceso que sigue por los presuntos malos manejos en la contratación de casi 18.000 millones de pesos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Por este caso están capturados el exgerente de esa agrupación de socorro, Misael Cadavid; su exjefe, Elkin González, y la funcionaria del AMVA María Yaneth Rúa. Los delitos que les imputan son presunto peculado por apropiación a los tres mencionados y a la última, celebración indebida de contratos.

La Fiscalía ha dicho que en ese negocio se apropiaron de unos $2.481 millones a través de sobrecostos y productos y servicios que no se entregaron. Parte de la plata habría ido a parar a la campaña de Cadavid para la Cámara de Representantes en la cual se “quemó”, en 2022.

Volviendo a las imágenes que están siendo objeto de examen por los investigadores, unas de ellas fueron enviadas por el pariente del entonces alcalde de la capital antioqueña y hoy candidato a la Presidencia de la República, el 16 de mayo de 2020. Ahí se le ve paseándose por la inmensa área del inmueble junto con Sebastián Ortega, el hijo del polémico político de Bello William Ortega, y comenta: “Hay que organizar esto. Hay como una gotera, guevón. Este es el último piso, ¿cierto? Entonces es por eso. Y administración tiene que encargarse de eso que es lo más hp. Se paga como 800 o 900”.