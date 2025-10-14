x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Colombia es buena”: nace un movimiento cultural que invita a creer en lo nuestro

Aclaran que este no es un movimiento gubernamental ni partidista, que nace desde la cultura misma y busca que los colombianos dejemos de criticarnos con dureza y nos miremos con otros ojos. La Comuna 13 será el punto de partida que recorrerá todo el país.

  • Bomby es uno de los voceros de este manifiesto cultural de amor al país. FOTO Cortesía
    Bomby es uno de los voceros de este manifiesto cultural de amor al país. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

14 de octubre de 2025
bookmark

Lo primero que le aclararon a Bomby, el joven artista salido de la Comuna 13 y creador de éxitos como Estamos melos, fue que este era un movimiento cultural y que querían comenzar a mostrarlo en Medellín, en su comuna, en su barrio.

A lo que Bomby, sin dudarlo, dijo que sí. “Colombia es buena es un movimiento que nace para empezar a enseñarle a la gente a sentirnos muy orgullosos de lo que somos. A veces no somos conscientes de que tenemos uno de los lugares con mayor riqueza en biodiversidad. Para mí incluso es más ‘Colombia es una chimba’, si vamos a hablar en el lenguaje para la gente de la calle, pero es eso, invitar que viajemos por el país, conozcamos nuestra cultura, yo siempre he querido ser un abanderado de mi país”, cuenta el artista.

Elevar la autoestima nacional

Más que cambiar a Colombia esta campaña apuesta por hacerla mejor, “reconociendo que los verdaderos protagonistas de esta historia son los colombianos como pueblo, como cultura y como nación”, dicen desde la organización y añaden que “Colombia es talento, resiliencia y alegría, pero parece que lo hemos olvidado. Hoy el reto no es que el mundo hable bien de nosotros, sino que seamos los propios colombianos quienes recuperemos el orgullo de pertenecer a este país”.

Colombia es buena comenzó en la comuna 13, como Bomby como abanderado de una primera parte que irá recorriendo todo el país. “Lo primero que quise hacer fue algo que prometí desde hace mucho rato y era devolverle algo al colegio en el que me gradué y que tanto me dio”.

Puede leer: Se prendió la fiesta decembrina: lanzan de nuevo en vinilo los 14 cañonazos bailables vol. 65

Por eso este martes 14 de octubre, las afueras de La Institución Educativa de La Independencia fue un escenario de fiesta de amor patrio en la que 2.000 estudiantes se sumaron a una gran jornada artística y cultural que incluyó música en vivo, intervenciones urbanas y la creación colectiva de murales junto a reconocidos grafiteros como El Perro y La Crespa.

“Esa fue la única condición que yo puse, que fuera en mi colegio. Desde 2017 no toco en la comuna 13, vengo de una gira en Houston y de estar por casi todo el país y no he vuelto a tocar en la comuna 13 y me dijeron que sí”, detalla Bomby quien además de cantar en este escenario tan importante como su colegio, compartió escenario con Andrés ADP, el Dago y FL (Flow Latino). Toda una celebración de identidad, arte y resiliencia “que pondrá en escena el talento local y reafirmará el poder transformador de la cultura en los territorios”, precisaron desde la organización.

La idea es que esta Colombia es buena recorra el país con un mensaje inspirador y de confianza por lo nuestro. “Que todos nos apropiemos de lo nuestro, que nos sintamos orgullosos de ser colombianos, de nuestro país”, concluyó Bomby.

Temas recomendados

Cultura
Arte
Arte urbano
Comuna 13
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida