“Si tiene plata para la boleta, también tiene para la alimentación”: el proyecto que irá al Congreso sobre padres denunciados por alimentos

El proyecto será impulsado por la congresista Jennifer Pedraza, quien denunció que al año se reciben 130 mil denuncias en Colombia por padres que no cumplen con sus obligaciones. Esta es la propuesta.

    En Colombia existe un registro de padres morosos con sus cuotas alimentarias que permitiría llevar a la práctica el proyecto. FOTOS: Julio César Herrera y Colprensa
Jessica Quintero Serna
Jessica Quintero Serna

Digital - Alcance

hace 6 horas
La escena podría darse: ver a un hombre o una mujer devolverse del estadio o de un centro de eventos porque no lo dejaron entrar porque no ha pagado la cuota alimentaria de sus hijos.

Ya pasa en Argentina, como lo reportó este diario en marzo del año pasado cuando tres aficionados no pudieron entrar al estadio Más Monumental de Buenos Aires a ver un partido de Eliminatoria porque no habían cumplido con su responsabilidad de aportar para la alimentación de sus hijos.

Por eso, la idea en Colombia ya está planteada y será propuesta por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza en la próxima legislatura.

El proyecto de ley plantea que se prohíba la entrada a eventos masivos, como conciertos y partidos de fútbol, a los padres que no han cumplido con la cuota alimentaria de sus hijos.

“Si tiene plata para comprar una boleta para ver a su 'equipo del alma' o a su artista favorito, también tiene plata para pagar por la alimentación de sus hijos”,aseguró la representante a la Cámara, defendiendo el derecho de los menores a crecer con sus necesidades básicas satisfechas.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, la cuota de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento de un hijo, incluyendo vivienda, vestuario, asistencia médica, recreación y educación,“en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes”.

El ICBF agrega que la legislación colombiana también ampara la obligación de proporcionarle a la madre, cuando el niño no ha nacido, los gastos durante el embarazo y el parto.

Por eso, insistió Pedraza, “no podemos permitir que padres y madres irresponsables dejen en su casa a sus hijos aguantando hambre mientras ellos se van a pasarla bueno”.

La congresista explicó que el hecho de que personas morosas en sus obligaciones alimentarias puedan acceder, entre otros, a cargos públicos o destinar recursos a actividades de entretenimiento masivo, mientras incumplen con la crianza de sus hijos “resulta contrario al principio de prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política”.

Pedraza recordó que en Colombia se interponen al año más de 130 mil denuncias por alimentos contra padres o madres que aducen no tener dinero para sus hijos, pero pese a ello destinan su dinero a otras actividades propias en lugar de cumplir con sus obligaciones.

¿Cómo se calcula la cuota alimentaria en Colombia?

En el país, la ley establece que la cuota alimentaria puede oscilar entre el 20 y el 35 % del salario mínimo o incluso, llegar a ser hasta máximo el 50 % del salario mensual, monto que se reparte proporcionalmente según el número de hijos que tenga el padre o la madre obligado a pagarla.

Con el salario mínimo de 2026 ($1.750.905 sin auxilio de transporte), una cuota alimentaria del 20 % del salario del padre o madre sería de aproximadamente $350.000. Si el porcentaje es del 35 %, la cuota podría llegar a los $612.000 mensuales. Finalmente, si el aporte es del 50 % del salario, la cuota sería de $875.452.

¿Y cómo saber si un padre está en mora de pagar una cuota alimentaria y así impedirle el ingreso a eventos masivos? En el país existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, Redam, creado por el Gobierno a través de la Ley 2097 de 2021 en el que pueden ser inscritas las personas que incumplan a partir de tres cuotas alimentarias sucesivas o no. Esto puede ser lo más útil para evitar que los allí enlistados puedan acceder a dichos espectáculos como lo plantea la representante Pedraza.

