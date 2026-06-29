Legalizan captura del británico implicado en el feminicidio de Natalia Villalba

Un juez de control de garantías de Bogotá legalizó la captura del ciudadano británico Foster Martinson, principal sospechoso del feminicidio de la modelo cucuteña Natalia Villalba Angarita. El procedimiento judicial se llevó a cabo tras la llegada del extranjero al país, luego de ser expulsado de Ecuador.

Martinson fue detenido el pasado viernes 26 de junio en el aeropuerto de Quito, Ecuador, cuando pretendía abordar un vuelo hacia Londres. Su aprehensión fue posible gracias a una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades colombianas.

Este fin de semana, el sospechoso arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado, donde fue recibido por Migración Colombia y entregado al CTI de la Fiscalía para su judicialización. La Fiscalía General de la Nación procesará al ciudadano británico por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.