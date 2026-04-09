Le quitan a la magistrada Lombana las investigaciones contra Armando Benedetti

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió apartar a la magistrada Cristina Lombana de las investigaciones que adelantaba contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.
La determinación se dio tras una ponencia presentada por el magistrado César Augusto Reyes, en la que se planteaba la necesidad de que Lombana se declarara impedida para continuar con esos procesos. La propuesta obtuvo el respaldo mayoritario de la Sala, por lo que la magistrada deberá ceder los expedientes relacionados con los distintos hechos por los que es investigado el ministro.