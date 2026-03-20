Juzgado ordenó pagar el salario de Benedetti, bloqueado por lista Clinton: recibió más de $100 millones

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo que acudir a los tribunales para reclamar el pago de su salario, en un hecho inédito en la historia reciente del país.

La situación se originó luego de que, el pasado octubre, el funcionario fuera incluido en la llamada “lista Clinton” por parte del Gobierno de Estados Unidos, lo que derivó en la cancelación de su cuenta de nómina. Desde entonces, dejó de recibir su salario. Más de 100 millones de pesos en solo tres meses.

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Ante este panorama, el 23 de enero el ministro presentó una acción de tutela ante un juzgado, con el fin de que se ordenara el desembolso de los tres meses de sueldo que le habían sido retenidos.

En su solicitud, Benedetti argumentó que “la negativa de pago se sustenta exclusivamente en una decisión extranjera sin efectos jurídicos automáticos en Colombia, lo cual desconoce el principio de soberanía, el principio de legalidad y el deber del Estado de garantizar el pago oportuno de la remuneración a sus servidores públicos”, se lee en un fallo revelado por El Tiempo.

El juez le dio la razón. En el fallo se concluyó que el Ministerio del Interior, a través de sus dependencias administrativas y financieras, así como el Comité Operativo de Seguridad del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda, estaban vulnerando sus derechos fundamentales.

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Sin embargo, el cumplimiento de la orden no fue inmediato. Inicialmente, desde el Ministerio hubo resistencia a realizar el desembolso o entregar el cheque, ante el temor de eventuales sanciones por parte de la justicia de Estados Unidos. Ese mismo temor llevó a que la entidad bancaria donde debía hacerse efectivo el pago también se negara a entregar el dinero.

En ese periplo hacia el pago de su salario, el Ministerio del Interior emitió dos cheques a nombre de Benedetti, correspondientes a salarios adeudados desde noviembre, uno por 97 millones de pesos y otro por 22 millones. No obstante, al intentar cobrarlos, el director administrativo de la sucursal bancaria volvió a negar el pago, citando la inclusión del ministro en la lista Clinton.

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Ante esta nueva negativa, el 13 de febrero Benedetti interpuso una segunda tutela, esta vez contra el banco, para que se ordenara el desembolso. El 23 de febrero, el juez también falló a su favor y finalmente recibió el dinero.

En la decisión, el despacho recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “el pago oportuno e integral del salario no solo representa una contraprestación laboral, sino que se erige como una garantía instrumental para la subsistencia digna del trabajador y su núcleo familiar”.