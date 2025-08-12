¿Cuáles son las pruebas de que el Zarco Aldinever, a quien investigaban por el magnicidio a Miguel Uribe, fue asesinado?

En medio de la conmoción nacional por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, tras dos meses de lucha por su vida luego de ser víctima de un atentado el 7 de junio, la investigación sobre el crimen apunta a una nueva pieza clave: la supuesta muerte de alias Zarco Aldinever, señalado como uno de los presuntos implicados en el hecho.
El desertor del proceso de paz al parecer habría caído en una emboscada en Venezuela, en medio de un enfrentamiento entre el ELN y la Segunda Marquetalia por disputas del narcotráfico.
La versión cobró fuerza luego de que la Segunda Marquetalia divulgara un comunicado acusando al ELN de asesinarlo con explosivos durante una reunión en territorio venezolano, calificando el hecho como una “traición” y advirtiendo una ruptura definitiva entre ambas organizaciones.