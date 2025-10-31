Las inconsistencias del libro sobre Petro en persa, ¿qué hay detrás del supuesto traductor y el “éxito editorial”?

En la mañana del 29 de octubre, el jefe de Estado colombiano compartió una fotografía de un libro titulado “Memorias de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia”, asegurando que sus memorias estaban siendo escritas en idioma persa. Debajo del título, según la traducción exacta, se leía: “traducción: Mehdi Fooladvand”. En cuestión de horas, se desató un debate; el presidente aseguraba que se habían editado un millón de copias, mientras que las dudas sobre la autenticidad del libro comenzaban a surgir.

Traducción de Google.

Tras una búsqueda, varios internautas y canales información dieron con Mehdi Fooladvand, el traductor iraní. Sin embargo, aparecía que éste había muerto en 2008. Mientras tanto, el número de copias editadas también generó suspicacias. Angélica Lozano, senadora, señaló que, por ejemplo, “En agosto nos vemos”, la última novela de Gabriel García Márquez, ganador del Nobel de Literatura, tuvo apenas 250.000 copias editadas. ¿Cómo es que la diferencia podría ser tan grande? En contexto: Libro en idioma persa sobre presidente Petro Hasta la noche del 30 de octubre no había más información hasta que el propio mandatario publicó un video con el libro en físico.

Con el video, se ve que una editorial llamada Fanus habría publicado el libro. Creada en 2023, Fanus asegura que el libro lleva tres semanas publicado, y que ha sido “un total éxito” y que incluso lleva varias ediciones en poco tiempo, lo que no sucede con ningún otro autor en el mundo. Por solo poner un ejemplo reciente: el libro “El loco de Dios en el fin del mundo” del español Javier Cercas tardó varias semanas en ser reeditado para su segunda edición, a pesar de ser un éxito editorial tras la muerte del papa Francisco. En este caso, según la editorial, “la obra, que explora en profundidad la vida y las memorias del presidente colombiano Gustavo Petro, ha agotado tres tiradas completas, consolidándose como una de las publicaciones más importantes del año para FANUS”, dice la noticia publicada justo ayer cuando antes la editorial escasamente había promocionado el libro.

De hecho, antes de esa publicación, la última actualización de la editorial había sido en abril, y nunca se promocionó el lanzamiento. Además, según la misma página, el libro “Memorias de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia” no hace parte del muro de los más vendidos.

En el artículo de promoción de la editorial hay otra inconsistencia que contrasta con la portada. Fanus asegura que la obra de autoría original es persa y no una traducción. A pesar de eso, Mehdi Fouladvand no aparece como autor, sino como traductor, en la imagen que publicó el presidente. Este cambio en la referencia de cargos editoriales habrían llevado a pensar que Fouladvand —el traductor que falleció hace 17 años— era el referenciado. Sin embargo, también en las horas de la mañana, empezaron a referenciar a otro Mehdi Fouladvand como el verdadero autor. En la cuenta del embajador cubano en Irán, el diplomático publicó una foto junto a él: “Despedí al profesor Mehdi Fouladvand, miembro de la Fundación Nasī e Rahmān, quien participará como ponente en la VI edición de la Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo, a celebrarse en La Habana. Le deseé buen viaje y una fructífera participación”.

Por último, la editorial asegura que el libro puede conseguirse en Irán, en las librerías más prestigiosas y conocidas del país. Sin embargo, cuando se consulta por el título en la página web de Shahr‑e Ketab, una de las más grandes, la búsqueda no obtiene resultados.

Búsqueda del libro en Shahr‑e Ketab.

En búsquedas de bases de datos de libros en persa o en español tampoco hay registros. El ISBN, que es el registro único de libros, se aplica a las publicaciones incluso en persa, ya que es un sistema de numeración internacional.

Crisis editorial en Irán