José Félix Lafaurie sorprendió al elogiar a Iván Cepeda y dijo que hasta sería mejor presidente que Petro

Tras conocerse la carta en la que la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal , y su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, pedían la escisión del partido Centro Democrático , una declaración de uno de ellos surgirá en momentos en los que la derecha atraviesa una nueva crisis.
Y es que, en medio de varias entrevistas concedidas por Lafaurie en las que explicaba las razones por las que su esposa y él habían decidido apartarse del partido de oposición, llamó la atención por los elogios que expresaron sobre el candidato presidencial Iván Cepeda, rival de la candidata del CD, Paloma Valencia, y además adversario en los tribunales del jefe natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe .