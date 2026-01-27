José Félix Lafaurie sorprendió al elogiar a Iván Cepeda y dijo que hasta sería mejor presidente que Petro

Tras conocerse la carta en la que la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal , y su esposo, el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, pedían la escisión del partido Centro Democrático , una declaración de uno de ellos surgirá en momentos en los que la derecha atraviesa una nueva crisis. Lea aquí: Lafaurie dice que filtración de carta privada aceleró tensión en el uribismo: “Cabal pretende crear nuevo partido de derecha” Y es que, en medio de varias entrevistas concedidas por Lafaurie en las que explicaba las razones por las que su esposa y él habían decidido apartarse del partido de oposición, llamó la atención por los elogios que expresaron sobre el candidato presidencial Iván Cepeda, rival de la candidata del CD, Paloma Valencia, y además adversario en los tribunales del jefe natural del partido, el expresidente Álvaro Uribe .

Aunque Lafaurie como Cepeda están en orillas ideológicas opuestas, coincidieron en la mesa que el gobierno de Gustavo Petro instaló en sus primeros meses de mandato para llegar a un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En ese escenario, contó el presidente de Fedegán, pudo conocer mejor al senador del Pacto Histórico. Le puede interesar: ¿Quién ganó la Gran Consulta tendrá chance contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda? “Con quien más hablaba, con quien más tenía una relación permanente, era Iván Cepeda”,contó Lafaurie en entrevista con la revista Semana. “Jamás,ni me faltó al respeto, ni le falté al respeto,ni tramitamos ningún tipo de desencuentro o diferencia de una manera que no fuera reflexiva”, agregó sobre el tiempo que compartieron en la mesa de diálogos.

Así mismo, Lafaurie destacó de Cepeda que es “un actor político convencido de sus ideas”, aunque sean opuestas a las suyas, pero eso no le impide reconocer que “es un hombre ponderado, es un hombre reflexivo, es un hombre con el cual se pueden tramitar todo tipo de diferencias”, dijo en Semana. En esa misma línea se expresó en otra entrevista. Esta vez en Blu Radio, el líder gremial elogió a Cepeda reconociéndolo como un hombre de “convicciones firmes” y al ser preguntado si Cepeda sería mejor presidente que Gustavo Petro, Lafaurie no dudó en asegurar que sí, “y lo digo con franqueza”. Dijo entonces que reconocía en Cepeda “una visión de Estado coherente con lo que ha pensado siempre”. Sin embargo, aclaró que eso no implica ningún acercamiento político suyo con la izquierda: “Él cree en el Estado, yo creo en la iniciativa privada. Tenemos visiones distintas, pero se puede reconocer el talante personal y el respeto por las formas”, dijo en la emisora.