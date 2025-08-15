La molestia de Petro sobre los discursos de despedida a Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro se refirió al acto fúnebre con el que fue despedido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en un atentado perpetrado en la ciudad de Bogotá.

Su pronunciamiento lo hizo desde un acto público en el departamento de Boyacá. Allí usó su intervención para criticar el homenaje realizado al político del Centro Democrático.

Sus palabras fueron dirigidas a los discursos pronunciados en el funeral de Uribe Turbay, pues para el jefe de Estado, el miércoles “sonaron en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz, las palabras de la venganza”.

A su vez, Petro se cuestionó sobre qué hubiera pensado respecto a ciertos discursos el congresista asesinado. “No podemos revivir al senador Miguel Uribe Turbay. Hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post mortem de los homenajes en los que se busca que los colombianos se maten entre sí (SIC)”, declaró el mandatario.

En la misma alocución, Petro se refirió a quienes lo señalan como responsable del magnicidio contra Miguel Uribe. “Mi corazón está limpio, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia y me resbala”, concluyó el presidente.