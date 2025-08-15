x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La molestia de Petro sobre los discursos de despedida a Miguel Uribe

El presidente criticó en pleno acto público el homenaje fúnebre dedicado al senador y precandidato presidencial y resaltó que su conciencia está limpia.

  • Gustavo Petro expresó su molestia por los discursos pronunciados en el funeral de Miguel Uribe Turbay. Fotos: Presidencia y Colprensa
    Gustavo Petro expresó su molestia por los discursos pronunciados en el funeral de Miguel Uribe Turbay. Fotos: Presidencia y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 14 horas
bookmark

El presidente Gustavo Petro se refirió al acto fúnebre con el que fue despedido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado en un atentado perpetrado en la ciudad de Bogotá.

Su pronunciamiento lo hizo desde un acto público en el departamento de Boyacá. Allí usó su intervención para criticar el homenaje realizado al político del Centro Democrático.

Lea también: El conmovedor adiós final que le dio Colombia a Miguel Uribe Turbay

Sus palabras fueron dirigidas a los discursos pronunciados en el funeral de Uribe Turbay, pues para el jefe de Estado, el miércoles “sonaron en un homenaje que debió ser a la vida misma y a la paz, las palabras de la venganza”.

A su vez, Petro se cuestionó sobre qué hubiera pensado respecto a ciertos discursos el congresista asesinado. “No podemos revivir al senador Miguel Uribe Turbay. Hubiera sido bueno saber qué hubiera dicho post mortem de los homenajes en los que se busca que los colombianos se maten entre sí (SIC)”, declaró el mandatario.

En la misma alocución, Petro se refirió a quienes lo señalan como responsable del magnicidio contra Miguel Uribe. “Mi corazón está limpio, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia y me resbala”, concluyó el presidente.

¿Cuáles fueron las palabras que le habrían molestado a Petro en el funeral de Miguel Uribe Turbay?

En medio del acto con el que se le rindió homenaje al senador y precandidato presidencial de 39 años hubo espacio para intervenciones de familiares y cercanos al político, siendo los pronunciamientos de su padre, Miguel Uribe Londoño, y el de Álvaro Uribe Vélez, los que más retumbaron.

El expresidente y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, envió una carta firmada por él que fue leída por el director de ese partido, Gabriel Vallejo. En dicho mensaje el exmandatario calificó a Uribe Turbay como “un gran patriota” y afirmó que su muerte fue provocada por el “discurso presidencial”.

“Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir”, dice la carta leída en el funeral del senador.

“En la historia del magnicidio de nuestra Patria ha habido odios políticos y acciones criminales, pero estamos ante el caso excepcional del discurso presidencial, instigador”, dice otro apartado de la carta leída.

En contexto: Álvaro Uribe acusó al presidente Petro de “instigar” con su discurso el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Por otra parte, Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, también dio un discurso en medio del funeral, en donde pidió que se esclarezcan los hechos. “Esta guerra tiene culpables y responsables. Lo sabemos. No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda quién la promueve. No tenemos duda quién la permite. Tenemos que plantar cara a esto y decir no más”, sentenció.

Siga leyendo: En duro discurso, el papá de Miguel Uribe entregó la posta a Álvaro Uribe, ¿cómo será la hoja de ruta para el 2026?

Temas recomendados

Política
Centro Democrático
Muerte
funeral
Gobierno Nacional
Discurso
congresistas
Presidencia
crimen politico
Colombia
Bogotá
Boyacá
Gustavo Petro
Álvaro Uribe Vélez
Miguel Uribe
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida