Katherine Miranda reveló porqué apoya a Paloma Valencia: “Mi tía uribista tenía razón”

La representante a la Cámara Katherine Miranda explicó en una reciente entrevista con la Revista Semana las razones detrás de su sorpresivo respaldo a la senadora Paloma Valencia, una decisión que ha generado polémica por su historial crítico frente al uribismo.
Durante su participación en el programa El Debate, formato de análisis político del medio, Miranda detalló que su apoyo se enmarca en una apuesta por lo que denomina un “liderazgo colectivo” de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Valencia se perfila como una de las principales candidatas.
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El respaldo no ha pasado desapercibido. La congresista, integrante de la Alianza Verde, ha mantenido durante años una postura distante frente a sectores del Centro Democrático e incluso respaldó en el pasado al actual presidente Gustavo Petro, a quien recientemente ha cuestionado en varias ocasiones.