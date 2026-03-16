UNGRD: Karen Marinque y Wadith Manzur pidieron ser recluidos en una guarnición militar

La captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, señalados por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ha provocado mútiples reacciones tanto en el ámbito político como judicial. Desde su detención el pasado viernes, han circulado diferentes versiones sobre el lugar donde deberán permanecer recluidos mientras avanza el proceso en su contra, lo que ha aumentado la expectativa en torno a las decisiones que adopten las autoridades.
En ese contexto, se conoció que la Corte Suprema de Justicia analiza una solicitud presentada por la defensa de ambos congresistas, en la que exponen las razones por las cuales consideran que deben ser recluidos en una guarnición militar. El principal argumento gira en torno a su seguridad, ante los riesgos que, según sostienen, implicaría su permanencia en otro tipo de centro de detención.