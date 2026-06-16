En libertad gringo involucrado en confuso caso con menores en Bogotá

Un juez dejó en libertad al ciudadano estadounidense que fue capturado tras verse involucrado en un confuso caso de supuesto abuso sexual a menores en el norte de Bogotá, luego de que en las audiencias no se le imputara ningún delito y se determinara la falta de pruebas para legalizar su captura. El caso se salió de control tras la difusión de un video grabado en un apartamento de Usaquén, que despertó sospechas sobre un posible abuso sexual contra uno de sus hijos adoptivos, un menor de 7 años. Sin embargo, durante el proceso judicial, los niños fueron trasladados a un centro médico para la práctica de exámenes, los cuales arrojaron que no hubo violencia sexual. Sobre el caso también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien entregó nuevos detalles a través de sus redes sociales y aseguró que las imágenes que circularon inicialmente llevaron a una interpretación equivocada.

“El ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, aseguró que de manera preliminar no existen indicios de violencia sexual física contra los tres menores. Explicó que las valoraciones médicas y las entrevistas realizadas hasta el momento permiten descartar inicialmente la existencia de agresiones sexuales físicas. Sin embargo, insistió en que la investigación sigue abierta y que todavía es necesario analizar otros elementos para esclarecer completamente lo sucedido.

Los tres hermanos, de 5, 7 y 15 años, permanecen bajo la protección del ICBF luego de recibir atención integral en el Hospital Simón Bolívar, donde fueron sometidos a valoraciones médicas, psicológicas y forenses tras la activación del protocolo conocido como código blanco, utilizado en casos de sospecha de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Lea más: Petro asegura que gringo capturado en Bogotá no abusó sexualmente de menor: “Lo sacó al balcón por un atoramiento por comida” La denuncia inició porque unos vecinos creyeron ser testigos de cómo un estadounidense abusaba de un niño en el balcón de un edificio en el sector de Navarra. Varias personas grabaron la situación y le gritaban insultos desde la calle. La Policía de Infancia y Adolescencia ingresó al edificio y encontró adentro a tres menores de 4, 7 y 15 años. Posteriormente, se supo que el extranjero estaba con ellos como parte de un proceso legal de adopción. La situación provocó un rechazo generalizado por parte de autoridades y líderes políticos, incluido el presidente, Gustavo Petro, quien aseguró, sin explicar de dónde había sacado esa información, que se trataba de un “pedófilo estadounidense” y de un hombre “de derecha” en Estados Unidos. Migración Colombia, sin embargo, había explicado que el hombre no tenía ningún antecedente cuando ingresó al país ni aparecía reportado en ninguna alerta internacional sobre abuso sexual de menores. Incluso medios internacionales informaron desde Colombia sobre el caso. Horas después, sin embargo, la denuncia empezó a quedarse sin sustento.

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