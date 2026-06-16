En libertad gringo involucrado en confuso caso con menores en Bogotá

Un juez dejó en libertad al ciudadano estadounidense que fue capturado tras verse involucrado en un confuso caso de supuesto abuso sexual a menores en el norte de Bogotá, luego de que en las audiencias no se le imputara ningún delito y se determinara la falta de pruebas para legalizar su captura.
El caso se salió de control tras la difusión de un video grabado en un apartamento de Usaquén, que despertó sospechas sobre un posible abuso sexual contra uno de sus hijos adoptivos, un menor de 7 años.
Sin embargo, durante el proceso judicial, los niños fueron trasladados a un centro médico para la práctica de exámenes, los cuales arrojaron que no hubo violencia sexual.
Sobre el caso también se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien entregó nuevos detalles a través de sus redes sociales y aseguró que las imágenes que circularon inicialmente llevaron a una interpretación equivocada.