Caso Aida Merlano: Julio Gerlein y dos abogados irán a juicio por presunto soborno

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al empresario Julio Gerlein y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio, en hechos que estarían relacionados con presuntos ofrecimientos económicos a la excongresista Aida Merlano, condenada por el escándalo de compra de votos en la costa Caribe.
La acusación fue presentada durante audiencia ante juez de la República, en la que el fiscal del caso detalló el rol que le atribuye a cada uno de los procesados. Según el ente investigador, Gerlein habría actuado como presunto determinador del delito de soborno en actuación penal; Deyongh, como presunto autor del mismo delito; y Muñetón, como presunto determinador de falso testimonio y coautor de soborno en actuación penal.