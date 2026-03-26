Juliana Guerreo se declaró inocente y según Fiscalia “no fue ni un solo día a clase”

Juliana Guerrero, la mujer que el presidente Gustavo Petro quería convertir en viceministra de Juventudes, no fue ni un solo día a clases y aun así obtuvo un título universitario. Así lo afirmó la Fiscalía. Se refería a su diploma falso, expedido por la Fundación Universitaria San José. Ese fue uno de los argumentos dados a conocer por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos. La diligencia se dio tras dos intentos fallidos, luego de que Guerrero no asistiera a las diligencias anteriores, en medio de críticas que apuntaban a una posible evasión de la justicia. Este jueves apareció. Ante una juez de Bogotá, la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal, cargo que no aceptó y frente al cual se declaró inocente.

El caso gira en torno al presunto uso de documentos con “apariencia legítima”, incluidas firmas y formatos institucionales de la Fundación Universitaria San José, para sustentar su hoja de vida. Según la delegada del ente acusador, la intención era “inducir en error a los servidores públicos (...) y obtener la expedición del acto administrativo de nombramiento como viceministra de juventudes”. La Fiscalía explicó que Guerrero tenía conocimiento y la intención de presentar documentos irregulares, por lo que actúo con dolo. En contexto: Juliana Guerrero será imputada este jueves por diplomas falsos de la San José, ¿irá a la audiencia? “Juliana Andrea Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, tal y como se confirmó. Nunca cumplió con los requisitos mínimos para la expedición de estos títulos y aun así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos a su hoja de vida”, dijo la delegada.

De acuerdo con la imputación, Guerrero habría presentado certificaciones como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria sin cumplir con los requisitos legales para su obtención. Con la imputación ya realizada, el proceso continuará en su siguiente fase judicial, en la que se definirá si hay lugar a una eventual acusación formal. En la misma diligencia, fue imputado el secretario general de Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez. Amplíe la noticia: Exclusivo | El emporio del esposo de vicerrectora investigada de la San José En ese caso, el ente investigador dijo que aprobó y firmó las resoluciones para graduar a Guerrero sin el cumplimiento de los requisitos legales. “Hizo constar que Juliana Guerrero cumplió la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora y tecnóloga en gestión contable, cuando en realidad tales circunstancias no correspondían a la verdad”, señaló la Fiscalía.

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