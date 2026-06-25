Juez mantiene medida de aseguramiento contra alias Papá Pitufo y niega solicitud de libertad

El Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá negó la solicitud presentada por la defensa de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, para sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le fue impuesta el 4 de febrero de 2025.
La decisión fue adoptada durante una audiencia en la que el juez concluyó que se mantienen las condiciones que justifican la detención preventiva dentro del proceso que enfrenta por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado, relacionados con una investigación por presunto contrabando.