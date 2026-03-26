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Judicializan a funcionario del CTI por presunto cambio y desaparición de armas bajo custodia de la Fiscalía

El hombre habría cambiado varias armas letales por traumáticas o de menor letalidad. Aquí los detalles.

  • El funcionario habría ingresado fuera del turno laboral para manipular el inventario de armas. Foto: EL COLOMBIANO.
    El funcionario habría ingresado fuera del turno laboral para manipular el inventario de armas. Foto: EL COLOMBIANO.
Colprensa
hace 3 horas
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Un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fue judicializado por su presunta participación en un esquema irregular dentro de una sede de la Fiscalía en Cúcuta, donde varias armas bajo custodia habrían sido alteradas, sustituidas o incluso desaparecidas.

Se trata de Leyner Vega Fernández, adscrito al grupo de balística en Norte de Santander, quien, según la Fiscalía General de la Nación, habría aprovechado su acceso al almacén transitorio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para manipular el inventario de armamento vinculado a procesos judiciales.

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Las irregularidades salieron a la luz tras una inspección interna que evidenció inconsistencias en el material almacenado, pues parte de las armas originales habrían sido reemplazadas por otras de menor letalidad, como traumáticas o neumáticas, mientras que algunas no fueron ubicadas.

La investigación señala que el funcionario habría ingresado en múltiples ocasiones al almacén, incluso fuera del horario laboral, lo que levantó alertas sobre posibles accesos no autorizados.

Para ello, presuntamente habría conseguido una copia de la llave de seguridad, lo que permitió entrar sin restricción al lugar.

Las autoridades estiman que los hechos se habrían extendido durante varios meses de 2025, periodo en el que se habrían presentado decenas de alteraciones en el inventario y la pérdida de al menos tres armas.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos por peculado por apropiación, así como delitos relacionados con el tráfico y manipulación ilegal de armas, además de la posible alteración de material probatorio.

Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento domiciliaria y le prohibió cualquier tipo de contacto con funcionarios de la entidad mientras avanza el proceso.

Siga leyendo: Más de 600 mil cartuchos desaparecidos de la Policía habrían terminado en manos del Clan del Golfo

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Armas
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