Judicializan a funcionario del CTI por presunto cambio y desaparición de armas bajo custodia de la Fiscalía

Un investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) fue judicializado por su presunta participación en un esquema irregular dentro de una sede de la Fiscalía en Cúcuta, donde varias armas bajo custodia habrían sido alteradas, sustituidas o incluso desaparecidas.

Se trata de Leyner Vega Fernández, adscrito al grupo de balística en Norte de Santander, quien, según la Fiscalía General de la Nación, habría aprovechado su acceso al almacén transitorio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para manipular el inventario de armamento vinculado a procesos judiciales.

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Las irregularidades salieron a la luz tras una inspección interna que evidenció inconsistencias en el material almacenado, pues parte de las armas originales habrían sido reemplazadas por otras de menor letalidad, como traumáticas o neumáticas, mientras que algunas no fueron ubicadas.

La investigación señala que el funcionario habría ingresado en múltiples ocasiones al almacén, incluso fuera del horario laboral, lo que levantó alertas sobre posibles accesos no autorizados.

Para ello, presuntamente habría conseguido una copia de la llave de seguridad, lo que permitió entrar sin restricción al lugar.