La revelación que hizo la jueza sobre el disfraz de Darth Maul que usó Juan Carlos Suárez, acusado de matar a estudiante de Los Andes

Durante la audiencia en la que se ordenó enviar a prisión a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como uno de los responsables de la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo en Bogotá, la jueza 67 de control de garantías de la capital hizo una observación sobre el disfraz que llevaba el agresor la noche del crimen.

Suárez, de 27 años, asistió a una fiesta de Halloween la madrugada del 31 de octubre disfrazado del personaje Darth Maul, un villano de la saga Star Wars conocido por su rostro rojo y negro, sus cuernos y su doble sable de luz.

Según la jueza, el atuendo y lo que representa lo consideró llamativo dentro del perfil y la conducta del imputado.

Entérese: Jueza envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz por la golpiza mortal a Jaime Esteban: “presenta una frialdad alarmante”

“Me tomé el trabajo de buscar etimológicamente el significado de Darth Maul. El disfraz que tenía Juan Carlos es un señor oscuro que destruye, evocando fuerza bruta, violencia y destrucción. Solo es llamativo para esta juez”, señaló la funcionaria judicial.

La jueza aclaró que el comentario no implicaba que el atuendo fuese un elemento probatorio en el caso, sino un detalle que le llamó poderosamente la atención, especialmente al analizar la personalidad y actitud del acusado durante y después de los hechos.

“Y a mí me llama la atención porque créanme que se hace el esfuerzo de analizar si realmente Juan Carlos Suárez en un caso de estos debe ser enviado a un centro carcelario”, agregó.

Aunque la Fiscalía había mencionado su disfraz como parte de la estrategia del agresor para ocultar su identidad, la jueza descartó esta interpretación, pues el lugar de donde salía Juan Carlos era una fiesta de disfraces.