Juan Carlos Florián, el nuevo ministro o “ministra” de la Igualdad, reveló los retos y las apuestas tras llegar al cargo

Luego de posesionarse oficialmente como nuevo ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, ha sido tendencia durante los últimos días tras expresarse sobre su pronombre y cómo quieren que se refieran a su persona, pues habla de él como funcionaria y ministra. Y es que tras la salida del exministro Carlos Rosero, Florián respondió ante las críticas por su trayectoria y diferentes períodos de su vida como trabajador en la industria de cine para adultos en el pódcast A Pelo, donde aclaró por qué se nombra en femenino. Le puede interesar: Video muestra a Miguel Uribe, de 4 años, enterrando a su madre Diana Turbay: la historia de violencia que se repite en Colombia, ¿hasta cuándo? “Yo me nombro en femenino porque soy una persona y soy una marica (...) Yo no soy gay”, respondió Florián en la entrevista, remarcando que quiere que se dirijan hacia él como “ministra”.

El nuevo ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. FOTO: Tomada de redes sociales @MinIgualdad_Col

Ahora, sin importar los comentarios negativos y discriminatorios tras comentar que es portador de VIH, el ministro reveló cuáles son sus retos y apuestas durante su periodo en este ministerio, que ha sido polémico en temas de ejecución. “Con orgullo y compromiso asumo hoy como Ministro de Igualdad y Equidad, para seguir trabajando por las poblaciones históricamente excluidas. Reconocemos la diferencia como parte del cambio y la construcción de paz”, fueron sus palabras tras la posesión. Con la llegada al cargo, Florián aseguró que espera ratificar su compromiso con el cierre de brechas de desigualdad en el país, para así poder tener una Colombia igualitaria, diversa, justa y equitativa.

Los retos y apuestas de Florián en el Ministerio de Igualdad

Juan Carlos Florian reveló en las redes sociales del ministerio cuáles son las principales acciones y proyectos que quiere ejecutar tras su llegada al gabinete del gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro. El nuevo ministro compartió su visión para transformar Colombia desde un ministerio que espera trabajar por los derechos de todas las poblaciones históricamente excluidas. Entre sus principales apuestas se encuentra certificar la gestión del Ministerio de Igualdad como el primer ente “anticorrupción de Latinoamérica”. Además de tener transparencia y eficiencia para “garantizar una vida digna para todas y todos”. “Sabemos que esta responsabilidad que nos ha encomendado el señor presidente implica, primero que todo salvar el ministerio en este poco tiempo que nos queda de gobierno, pero efectivamente implementar unas acciones de liderazgo bien contundentes para la ejecución del presupuesto y para poder implementar esos planes y programas”, detalló a la W radio.

Florián también habló sobre las críticas en su contra y respondió especialmente sobre quienes al parecer buscan deslegitimar su autoridad como funcionario público por ser portador de VIH. “Mi trabajo y mi experiencia habla de quién soy en términos de funcionario público y tomador de decisiones, y creo que por el hecho de haber sido trabajador sexual eso no me quita el mérito para desarrollar una dignidad tan alta como viceministro de la Nación o como ministro de la Igualdad”, afirmó al medio radial. Por otro lado, a través de las redes sociales del ministerio, el nuevo ministro dio a conocer que se reunió con el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo conjunta para desarrollar la puesta en marcha de un centro de atención integral de poblaciones vulnerables. Según Florián, este centro atendería de forma especializada a poblaciones como Migrantes, LGBTIQ+, habitantes de calles y demás, caracterizados por ser de “especial protección constitucional”.