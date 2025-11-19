Aníbal Gaviria será el candidato de la Fuerza de las Regiones; Juan Carlos Cárdenas renunció a su aspiración presidencial

El panorama electoral de cara a las votaciones presidenciales del 2026 se sigue moviendo y una de las coaliciones ya habría tomado una drástica decisión sobre su abanderado. La Fuerza de las Regiones, coalición formada por el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, ya definió a quien seguiría en la carrera para llegar a la Casa de Nariño. Lea también: ¿Ruptura en la “Fuerza de las Regiones’’? La coalición deja por fuera a Héctor Olimpo Espinosa En las últimas horas, el exalcalde de la capital santandereana, Juan Carlos Cárdenas, renunció a su aspiración a la Presidencia. La decisión fue informada en medio del programa El Debate de la Gente del Canal RCN.

Así, con la dimisión de Cárdenas y el previo anuncio de Zuluaga declinando su aspiración presidencial, el antioqueño Aníbal Gaviria Correa sería el elegido para liderar a La Fuerza de las Regiones de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. “Juan Guillermo acaba de tomar una decisión muy valiente y respetuosa, yo quiero decirles que nosotros hemos venido trabajando desde tiempo atrás, dijimos que era con encuestas que era cómo los colombianos participaban democráticamente, las encuestas que hemos hecho internamente marcan una tendencia y es que Aníbal Gaviria es quien lidera este proceso, a esto no hay que darle vueltas, rápidamente tenemos que avanzar”, expresó Cárdenas en el programa televisivo a la hora de informar la renuncia a su candidatura.