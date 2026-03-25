Seis jóvenes desaparecieron sin dejar rastro hace dos meses en Tolima, ¿qué dicen autoridades y familiares?

Seis jóvenes entre los 18 y 21 años llevan desaparecidos desde finales de enero. Son oriundos de Mariquita y Fresno, Tolima, y no se sabe de su paradero desde entonces.
Mientras tanto, sus seres queridos insisten para que su búsqueda no quede en el olvido. Hasta el momento, las autoridades ofrecen 35 millones de pesos por información de dónde pueden estar.
Se trata de David Santiago Toro Arévalo, Freddy Hernando Galindo, Santiago Izquierdo Cuervo, Zait Stevan Ángel Delgado, Sergio Andrey Vanegas Moncada y Luisa Fernanda Chavarro Díaz.
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