Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Joven se defendió de ladrones en Bogotá con una patada voladora: uno de los delincuentes intentó intimidarlo

Cámaras de seguridad registraron el forcejeo entre la víctima y los presuntos delincuentes en el barrio San Vicente, en el sur de Bogotá.

  • El ciudadano forcejeó con uno de los asaltantes y evitó que accionara un arma. FOTO: X: @PasaenBogota
María Camila Salas Valencia
hace 3 horas
Un joven evitó ser víctima de un robo durante la noche del lunes 19 de mayo en el barrio San Vicente, localidad de San Cristóbal, en Bogotá, luego de enfrentarse a dos hombres que se movilizaban en motocicleta y que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

El hecho ocurrió hacia las 10:47 p. m., quedó registrado por cámaras de seguridad del sector y posteriormente fue difundido en redes sociales a través de la cuenta de X “Pasa en Bogotá”.

En las imágenes se observa al ciudadano caminando por una calle empinada mientras revisaba su teléfono celular. Segundos después, dos hombres en motocicleta se aproximaron y frenaron de manera repentina cerca de él.

De acuerdo con el video, el parrillero descendió rápidamente de la motocicleta para intimidar a la víctima. El joven reaccionó al notar la situación y comenzó un forcejeo con el hombre, quien portaba un arma de fuego. Durante el enfrentamiento, el ciudadano sostuvo el arma por la corredera para impedir que fuera accionada.

En medio del altercado, la pistola cayó al suelo y el presunto delincuente sacó un arma blanca. Posteriormente, el joven fue derribado, pero logró levantarse y tomar distancia mientras gritaba para alertar a los vecinos del sector.

Las cámaras de seguridad también registraron el momento en que la víctima corrió hacia el conductor de la motocicleta y lanzó una patada que lo hizo caer al piso. La escena fue compartida ampliamente en redes sociales y algunos usuarios compararon la maniobra con escenas de películas de acción de Bruce Lee.

Tras el enfrentamiento, el joven se acercó a la motocicleta y retiró las llaves del encendido para evitar que los hombres escaparan en el vehículo. Mientras tanto, habitantes del barrio comenzaron a salir de sus viviendas luego de escuchar los gritos y se acercaron al lugar de los hechos.

Según las grabaciones, los dos hombres terminaron huyendo a pie cuesta abajo y abandonaron la motocicleta en la vía pública.

Motocicleta quedó en poder de las autoridades

Vecinos del sector dieron aviso a la Policía después del intento de robo. Posteriormente, uniformados llegaron al sitio e incautaron la motocicleta abandonada por los presuntos responsables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado capturas relacionadas con este caso. Sin embargo, adelantan verificaciones sobre la procedencia del vehículo y la identidad de los hombres involucrados en el hecho.

El caso volvió a poner en discusión los episodios de hurto registrados en diferentes sectores de Bogotá, especialmente aquellos cometidos por personas que utilizan motocicletas para interceptar a sus víctimas y escapar rápidamente.

Además, videos de cámaras de seguridad y grabaciones hechas por ciudadanos continúan siendo utilizados por las autoridades para reconstruir los hechos e identificar a los responsables de este tipo de delitos.

