José Manuel Restrepo califica de “berrinche antidemocrático” el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil

La tensión política entre el gobierno saliente y la administración que asumirá el poder el próximo 7 de agosto ha escalado en medio de las discusiones sobre el proceso de empalme, el senador electo Iván Cepeda anunció que emprenderá un camino de “desobediencia civil pacífica” frente al gobierno de Abelardo de la Espriella.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo cuestionó con dureza la decisión del senador Iván Cepeda de promover una “desobediencia civil pacífica” contra el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y aseguró que se trata de un ataque a la democracia y a las instituciones .

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, calificó las declaraciones de Cepeda como un comportamiento contrario a los principios democráticos.

Este miércoles 1 de julio, durante una entrevista en Blu Radio, Restrepo afirmó que “el pueblo colombiano tiene que reaccionar” frente a este tipo de mensajes y señaló que la convocatoria hecha por Cepeda representa una amenaza para la institucionalidad.

“Declararse en desobediencia civil es una vergüenza. Es una vergüenza con la democracia, es un ataque a la institucionalidad, eso es propio de quien no es un demócrata”, sostuvo.

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Para Restrepo, el llamado de Cepeda resulta contradictorio porque, según recordó, el senador había reconocido previamente el triunfo del mandatario electo.

“El señor, el senador electo Iván Cepeda, había reconocido ya al presidente Abelardo de la Espriella. ¿De cuándo acá entonces ahora sale con semejante babosada? Es una pataleta de ahogado y además un berrinche antidemocrático del señor Cepeda”, manifestó.

El vicepresidente electo vinculó la postura del dirigente de izquierda con temores sobre eventuales investigaciones relacionadas con la política de paz total impulsada por el gobierno saliente.

“Seguramente refleja un poco de temor porque claro, como ha habido tanta connivencia entre los grupos criminales y el gobierno actual en el proceso de paz total, donde él ha sido protagonista, pues seguramente tiene miedo de eso”, y agregó que “desconocer un proceso electoral que reconoció la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, que es pública la entrega de las credenciales, es un atentado a la democracia. Y eso en este país no se puede permitir”.

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Restrepo insistió en que todos los sectores políticos deben respetar el resultado de las urnas y aseguró que Colombia no puede normalizar escenarios en los que gobiernos o candidatos derrotados desconozcan procesos electorales avalados por las autoridades competentes: “Tenemos que levantar la voz todos los demócratas de Colombia para que eso nunca más suceda en el país”.

Sobre las críticas que han surgido desde el gobierno por las advertencias hechas durante el empalme, defendió las observaciones que viene realizando el equipo de Abelardo de la Espriella y negó que se trate de presiones o chantajes: “Eso no es chantaje ni nada por el estilo, eso es hacer un ejercicio legítimo de un empalme donde se eviten riesgos de corrupción. Y de la misma manera, como todo proceso de empalme, tiene la interacción obvia y normal con los actores de gobierno”, concluyó.

Restrepo aseguró que las inquietudes del equipo de empalme se sustentan en casos específicos. Citó como ejemplo lo ocurrido en Fiduprevisora, donde, según afirmó, “se hacen contratos billonarios tres días antes de elecciones de 1,6 billones”, situación que genera preocupación sobre la destinación de esos recursos y justifica que las autoridades judiciales se pronuncien al respecto.

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