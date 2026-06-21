Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

José Manuel Restrepo celebra la victoria de De la Espriella: “Aquí comienza la Patria Milagro”

El vicepresidente electo reaccionó con entusiasmo a la victoria de Abelardo De la Espriella en segunda vuelta, destacando el inicio de una nueva etapa política que calificó como la “Patria Milagro”.

  • Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ganaron las elecciones de este 21 de junio, según el preconteo de la Registraduría. FOTO: COLPRENSA
    Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo ganaron las elecciones de este 21 de junio, según el preconteo de la Registraduría. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella en las elecciones de segunda vuelta de este 21 de junio, reaccionó a los resultados del preconteo que los da como ganadores de la jornada electoral. “¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro”, escribió el ahora vicepresidente electo, marcando el tono del nuevo gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

En clave política, la frase busca condensar el espíritu de la campaña de “Defensores de la Patria”, el movimiento con el que De la Espriella logró consolidar una candidatura que se movió entre el discurso antisistema y la promesa de orden institucional.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,9 por ciento de las mesas informadas (boletín 27), Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, venció con 12.949.162 votos (49.65%), frente a 12.701.546 votos 48.7%) a Iván Cepeda, del Pacto Histórico: una distancia de menos de 250.00 sufragios.

La elección de Restrepo como fórmula vicepresidencial ha sido interpretada dentro del nuevo gobierno como un puente entre el mundo tecnocrático y el liderazgo político de alto impacto que representa el presidente electo. Exministro de Hacienda y de Comercio, académico y exrector universitario, Restrepo aporta una hoja de vida marcada por la gestión pública, la economía y la administración de instituciones complejas, lo que en campaña fue leído como un contrapeso de estabilidad frente al perfil más disruptivo de De la Espriella.

En contexto: En vivo | Con una diferencia menor a 250.000 votos, Abelardo de la Espriella derrota a Cepeda en la segunda vuelta

Su trayectoria incluye pasos clave por el Gobierno nacional, donde lideró la política de simplificación de trámites y posteriormente asumió el Ministerio de Hacienda en uno de los momentos más críticos tras el estallido social de 2021. Desde allí logró articular una reforma fiscal de consenso que evitó una mayor crisis institucional, un antecedente que hoy cobra relevancia frente a los retos que enfrentará el nuevo Ejecutivo.

En el entorno de campaña, Restrepo fue visto como un factor decisivo para ampliar la base electoral de la fórmula, sumando sectores de centro y perfiles empresariales y académicos que tradicionalmente se mantenían distantes del discurso más polarizante del candidato presidencial. Esa combinación terminó siendo clave en una segunda vuelta que se definió por márgenes mínimos.

Siga leyendo: Abelardo De la Espriella, el litigante costeño que se convirtió en ganador del preconteo de las elecciones presidenciales

Preguntas y respuestas

¿Quién es José Manuel Restrepo?
Es economista, académico y exministro de Hacienda y Comercio. Fue elegido como fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella en las elecciones de 2026.
¿Qué dijo Restrepo tras los resultados electorales?
Afirmó que Colombia eligió presidente y aseguró que con el triunfo de Abelardo de la Espriella “comienza la Patria Milagro”.
¿Qué cargo ocupará José Manuel Restrepo?
Asumirá como vicepresidente de Colombia a partir del 7 de agosto de 2026.
¿Cuál fue el papel de Restrepo en la campaña?
Aportó experiencia técnica y económica, además de acercar sectores empresariales, académicos y votantes de centro a la candidatura.
Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Presidencia
Presidentes de Colombia
Casa de Nariño
Vicepresidencia
Candidatos
celebración
Elecciones 2026
Elecciones
Fórmula vicepresidencial
Votaciones
Fórmulas vicepresidenciales
Colombia
Barranquilla
Iván Cepeda
José Manuel Restrepo
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos