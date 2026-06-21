José Manuel Restrepo celebra la victoria de De la Espriella: “Aquí comienza la Patria Milagro”

En clave política, la frase busca condensar el espíritu de la campaña de “ Defensores de la Patria ”, el movimiento con el que De la Espriella logró consolidar una candidatura que se movió entre el discurso antisistema y la promesa de orden institucional.

José Manuel Restrepo , fórmula de Abelardo de la Espriella en las elecciones de segunda vuelta de este 21 de junio, reaccionó a los resultados del preconteo que los da como ganadores de la jornada electoral. “¡Lo lograste, Tigre @ABDELAESPRIELLA! Colombia eligió presidente y se llama Abelardo De La Espriella. Aquí comienza la Patria Milagro”, escribió el ahora vicepresidente electo, marcando el tono del nuevo gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

Según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,9 por ciento de las mesas informadas (boletín 27), Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, venció con 12.949.162 votos (49.65%), frente a 12.701.546 votos 48.7%) a Iván Cepeda, del Pacto Histórico: una distancia de menos de 250.00 sufragios.

La elección de Restrepo como fórmula vicepresidencial ha sido interpretada dentro del nuevo gobierno como un puente entre el mundo tecnocrático y el liderazgo político de alto impacto que representa el presidente electo. Exministro de Hacienda y de Comercio, académico y exrector universitario, Restrepo aporta una hoja de vida marcada por la gestión pública, la economía y la administración de instituciones complejas, lo que en campaña fue leído como un contrapeso de estabilidad frente al perfil más disruptivo de De la Espriella.

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Su trayectoria incluye pasos clave por el Gobierno nacional, donde lideró la política de simplificación de trámites y posteriormente asumió el Ministerio de Hacienda en uno de los momentos más críticos tras el estallido social de 2021. Desde allí logró articular una reforma fiscal de consenso que evitó una mayor crisis institucional, un antecedente que hoy cobra relevancia frente a los retos que enfrentará el nuevo Ejecutivo.

En el entorno de campaña, Restrepo fue visto como un factor decisivo para ampliar la base electoral de la fórmula, sumando sectores de centro y perfiles empresariales y académicos que tradicionalmente se mantenían distantes del discurso más polarizante del candidato presidencial. Esa combinación terminó siendo clave en una segunda vuelta que se definió por márgenes mínimos.

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