Gobierno Petro autorizó bonificaciones a última hora para funcionarios de la Procuraduría; ¿por qué?

A menos de 48 horas de concluir su mandato, el gobierno del presidente Gustavo Petro expidió un nuevo decreto que crea un beneficio económico para los funcionarios de la Procuraduría.

Se trata del Decreto 0966 del 4 de agosto de 2026, mediante el cual se establece una bonificación especial de recreación para los empleados públicos de esa entidad. El incentivo será equivalente a tres días de la asignación básica mensual por cada período de vacaciones causado.

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Según el texto del decreto, el beneficio se reconocerá cada vez que el funcionario disfrute de sus vacaciones y también cuando estas sean compensadas en dinero.

La norma precisa que la bonificación deberá pagarse, como mínimo, cinco días hábiles antes del inicio del período de descanso remunerado cuando las vacaciones sean disfrutadas.

El Gobierno también dejó claro que este incentivo no constituye factor salarial, por lo que no será tenido en cuenta para liquidar otras prestaciones o efectos legales.