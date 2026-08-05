La Selección Colombia ya tiene rival para amistoso de octubre

El compromiso hará parte de la fecha FIFA de septiembre y octubre y servirá para que ambas selecciones continúen ajustando sus proyectos deportivos de cara al inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Colombia continúa armando su calendario de preparación para el nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. La Federación Peruana de Fútbol confirmó este martes que el combinado cafetero se enfrentará a Perú en un partido amistoso que se disputará el 6 de octubre en Miami, Estados Unidos.

Un nuevo comienzo para la Tricolor

Tras su participación en el Mundial de Norteamérica 2026 y la continuidad de Néstor Lorenzo al frente del equipo nacional, Colombia comenzará una nueva etapa en la que el principal objetivo será construir la base del plantel que buscará la clasificación a la Copa del Mundo de 2030.

Estos encuentros amistosos serán fundamentales para evaluar futbolistas, consolidar nuevas sociedades y empezar el proceso de renovación de la plantilla, aprovechando que la mayoría de los jugadores llegarán con ritmo de competencia luego del inicio de las temporadas europeas.

Antes de Perú, el reto será México

El duelo frente a Perú será el segundo amistoso confirmado para la Selección Colombia durante esa fecha FIFA.

Previamente, la Tricolor enfrentará a México el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore, un compromiso que también despierta expectativa por el estreno de Rafa Márquez como seleccionador del conjunto mexicano.

Con esos dos partidos ya asegurados, la Federación Colombiana de Fútbol aún trabaja en la confirmación de los otros dos compromisos que completarán la agenda internacional de esa ventana FIFA.

Perú realizará una gira por Norteamérica

El combinado peruano, dirigido por Óscar Ibáñez, aprovechará la fecha FIFA para realizar una exigente gira de cuatro partidos en territorio norteamericano.

El recorrido comenzará el 26 de septiembre frente a Estados Unidos en Orlando, continuará el 29 de septiembre contra México en Nueva Jersey y seguirá el 3 de octubre ante Canadá en Montreal.

Finalmente, el 6 de octubre, Perú cerrará su preparación enfrentando a Colombia en Miami.