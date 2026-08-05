La Selección Colombia ya tiene rival para amistoso de octubre

La Selección Colombia continúa armando su calendario de preparación para el nuevo ciclo rumbo al Mundial de 2030. La Federación Peruana de Fútbol confirmó este martes que el combinado cafetero se enfrentará a Perú en un partido amistoso que se disputará el 6 de octubre en Miami, Estados Unidos.
El compromiso hará parte de la fecha FIFA de septiembre y octubre y servirá para que ambas selecciones continúen ajustando sus proyectos deportivos de cara al inicio de las próximas Eliminatorias Sudamericanas.