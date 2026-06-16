General destituido asegura que su salida fue por “detener la caravana de Calarcá” y que ha recibido amenazas del ELN

Apenas había pasado el primer trimestre del año cuando 79 oficiales del Ejército Nacional fueron llamados a calificar servicios y dar así fin a sus carreras dentro de la institución. El general Jorge Ricardo Hernández, de la brigada X (diez), fue uno de ellos. Sin embargo, tanto su salida como el remezón general han causado indignación y preguntas.
Hasta ahora, Hernández había decidido permanecer en silencio. Lo que lo motivó a hablar fue ver a sus compañeros seguir saliendo en fila: uno tras otro.
Su salida, dice, se debe a un retén que hizo en Antioquia en 2024. Pero no cualquier retén: se refiere al retén en el nordeste antioqueño en el que se incautaron los computadores donde se encontraron los famosos “archivos de Calarcá”.
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“La explicación formal (de mi salida) era por una investigación disciplinaria que tenía que ver con el Comando de Ingenieros, pero al final de la conversación se dio un comentario sobre “lo que pasó en Medellín”. Para mí, ese hecho corresponde precisamente al procedimiento en el que fue detenido alias Calarcá”, aseguró en entrevista con La FM.
Pero, ¿qué pasó y por qué Hernández se remonta a aquel episodio para explicar su salida? En ese entonces era comandante de la IV Brigada, y asegura que tenían información sobre una posible movilización de grupos armados por el corredor que vigilaban. Estaban allí porque hacían parte de un plan de seguridad conocido como Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”.
“Al verificar quiénes viajaban allí, nuestros hombres identificaron que algunos ocupantes serían integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Después, se pudo confirmar que allí estaba alias Calarcá y otros seis integrantes de esa estructura, entre ellos alias Leo Firu, alias El Ruso y Hermes Boyacá”, explicó el exoficial.