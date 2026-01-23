Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, se declaró impedido para evaluar emergencia económica

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, presentó un documento formal ante la Sala Plena para declararse impedido de participar en el estudio de la declaratoria de “emergencia económica y social” decretada por el presidente Gustavo Petro a finales de 2025, la cual llegó a ese alto tribunal para su respectiva revisión.

En el documento, presentado este viernes 23 de enero, Ibáñez expresa su “manifestación de impedimento para conocer los procesos que se tramitan en los expedientes RE-387 y RE-388”. La decisión obedece a que el magistrado se ha pronunciado públicamente ante medios de comunicación durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 sobre la constitucionalidad de los decretos relacionados con la emergencia económica, lo que podría afectar su deber de imparcialidad.

El togado se basa en el artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, que regula los impedimentos y recusaciones, y establece el deber de declararse impedido cuando exista cualquier circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, como haber emitido previamente una opinión o concepto sobre la emergencia económica.

El magistrado Ibáñez Najar había solicitado discutir la suspensión provisional del decreto de emergencia económica mientras la Sala Plena de la Corte Constitucional adopta una decisión de fondo. Posteriormente, la Presidencia de la República recusó al magistrado y solicitó ante el magistrado Carlos Camargo que este fuera apartado del estudio del caso.

En su escrito, la Presidencia señaló que “resulta especialmente preocupante que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, lejos de ejercer la prudencia y reserva que impone su condición de juez constitucional y presidente de la Corte, haya optado por intervenir activamente en el debate público sobre un decreto legislativo expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, respecto del cual la corporación debía adoptar decisiones inminentes y de altísima trascendencia institucional”.

Por lo que a ojos del Gobierno Nacional, la conducta de Ibáñez “no es compatible con el estándar de imparcialidad reforzada que se exige a quien, por su investidura, está llamado a actuar como garante último del equilibrio entre poderes y no como actor que, mediante declaraciones públicas, parece situarse en una posición de confrontación anticipada frente a las decisiones del Ejecutivo”.

Espere ampliación.