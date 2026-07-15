Colombia abrirá embajada en Jerusalén y eliminará requisito de visa con Israel

Siguiendo sus promesas de campaña, el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella dio un nuevo paso en el restablecimiento de las relaciones con Israel.
Tras un encuentro entre el canciller designado, Omar Bula, y el ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, ambos países acordaron la apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén y el inicio del proceso para eliminar el requisito de visa entre los dos Estados. Cabe señalar que antes Colombia contaba con una embajada en Tel Aviv y un consulado en la ciudad de Ramat Gan.
“Me alegró reunirme en Washington con Omar Bula, el futuro ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Esbozamos un mapa de ruta detallado para la reanudación plena e inmediata de las relaciones diplomáticas y económicas entre los países, inmediatamente después de la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella”, señaló Sa’aar.